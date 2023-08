FC Barcelona nieoczekiwanie pod ścianą. Nowe wieści ws. hitowego transferu

Niedawno hiszpańskie media informowały, że FC Barcelona po sprzedaży Ousmane Dembele ma zamiar ruszyć po Bernardo Silvę. Władze klubu miały ustalić, że stać je na wydanie 75 milionów euro na pomocnika Manchesteru City. Zawodnik również chciałby zmienić klub, ale problemem jest Manchester City i Pep Guardiola. Dlatego też Katalończycy muszą zintensyfikować działania.

Bernardo Silva marzeniem FC Barcelony. Chcą, to muszą zacząć działać szybko

Niedawno Pep Guardiola dał do zrozumienia, że Bernardo Silva jest dla niego niezwykle ważnym piłkarzem i nie chciałby oddać go do innego klubu. Ponadto dodawał, że według jego wiedzy zawodnik nie chce nigdzie odchodzić. Hiszpan zaznaczył jednak, że nie będzie trzymał nikogo w klubie na siłę i jeśli ktoś marzy o transferze, to drugi klub powinien przylecieć do Manchesteru i rozpocząć negocjacje.

Zdaniem "Mundo Deportivo" druga część wypowiedzi miała być "mapą" dla FC Barcelony w staraniach o transfer. Jeśli Katalończycy faktycznie chcą Bernardo Silvę to powinni zacząć działać szybko i po prostu skontaktować się z City w tej sprawie. Do tej pory Barcelona prowadziła jedynie rozmowy z piłkarzem i jego agentem Jorge Mendesem.

Mistrzom Anglii ma chodzić o czas przede wszystkim dlatego, że chcieliby mieć go więcej na sprowadzenie klasowego następcy dla Silvy. Jeśli Barcelona zgłosi się po zawodnika zbyt późno, to City prawdopodobnie nie będzie chciało go sprzedać. Katalończycy muszą zrobić podobnie, jak w przypadku Ferrana Torresa. Po prostu przylecieć do Manchesteru i złożyć zadowalającą ofertę.

Dużo do powiedzenia ma mieć również Portugalczyk. Jeśli chce odejść, to powinien powiedzieć o tym Pepowi Guardioli i porozmawiać z władzami klubu. Jego wola dołączenia do mistrzów Hiszpanii miałaby być kartą przetargową całej transakcji. Zdaniem hiszpańskiej pracy nadchodzą dni, które zdecydują o ewentualnej transakcji.

W zeszłym sezonie Bernardo Silva rozegrał dla Manchesteru City 55 meczów, w których zdobył siedem goli i zaliczył osiem asyst. Znacznie przyczynił się do zdobycia potrójnej korony, a po odejściu Riyada Mahreza do Al-Ahli może pełnić jeszcze ważniejszą funkcję w taktyce Guardioli.