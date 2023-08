FC Barcelona dopięła swego. Wygrała rywalizację o młodego mistrza Europy z Man City i PSG

FC Barcelona nie próżnuje w tym okienku transferowym. Katalończycy pozyskali już Ilkaya Guendogana, Inigo Martineza i Oriola Romeu, a w styczniu ma do nich dołączyć także Vitor Roque. Drużyna nie zapomina także ciekawych inwestycjach na przyszłość. Jak ujawnił włoski dziennikarz, doskonale zorientowany na rynku transferowym, Fabrizio Romano, kolejnym wzmocnieniem będzie niespełna 17-letni Noah Darvich.

FC Barcelona ściąga niemiecki brylant. Biło się o niego pół Europy. "Jeden z najciekawszych talentów"

Zdaniem Romano transfer jest już przesądzony. - FC Barcelona zakontraktuje topowy niemiecki talent, Noaha Darvicha z Freiburga, pomocnika urodzonego w 2006 roku. Uważany jest za jeden z najciekawszych talentów na swojej pozycji. Jak potwierdzają źródła wokół Barcelony, umowa już została zawarta - ogłosił na Twitterze.

Według "Forbesa" FC Barcelona wygrała w ten sposób wyścig z innymi piłkarskimi potęgami - Manchesterem City, Paris Saint-Germain, Bayernem Monachium i Ajaksem Amsterdam. We wszystkich tych klubach wiele sobie po nim obiecywano. Jak na razie kwoty transferu ani długości kontraktu nie ujawniono.

Noah Darvich we wrześniu skończy 17 lat. Do tej pory był zawodnikiem niemieckiego SC Freiburg. W zeszłym sezonie grał w III-ligowych rezerwach. Wystąpił w 23 meczach, strzelił dziewięć goli i zanotował pięć asyst. Jak charakteryzuje go kataloński "Sport", jest to piłkarz lewonożny, znakomicie dryblujący z doskonałą wizją gry. Najpewniej czuje się w grze tuż za napastnikiem, ale lubi też zejść na skrzydło.

Jego talent najpełniej objawił się podczas rozgrywanych na przełomie maja i czerwca mistrzostw Europy do lat 17 na Węgrzech. Darvich był wówczas kapitanem zwycięskiej reprezentacji Niemiec i jedną z najbardziej wyróżniających się postaci. Choć nie przyznano mu nagrody MVP, znalazł się w najlepszej jedenastce turnieju. W trakcie mistrzostw strzelił dwa gole i miał aż cztery asysty, w tym dwie w półfinale z Polską. W sumie w niemieckiej kadrze do lat 17 rozegrał 16 spotkań i zdobył pięć bramek.