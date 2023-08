Nikt by na to nie wpadł. FC Barcelona wytypowała zastępcę Dembele. Wielki powrót

Wydawało się, że w Barcelonie w nadchodzącym sezonie nie będzie roszad w formacji ofensywnej, a jedną z jej najważniejszych postaci będzie Ousmane Dembele. Francuz zdecydował jednak, że chce odejść do Paris Saint-Germain, które zapłaci za niego około 50 milionów euro. Trener Xavi pozostał więc ze sporym problemem i potrzebą zastąpienia kluczowego zawodnika. Wraz z władzami klubu wytypował dobrze znanego kandydata.

FC Barcelona ma już zastępcę Ousmane Dembele. To stary znajomy Alexis Sanchez

Chilijski dziennikarz Jose Tomas Fernandez Pumarino poinformował, że nowym zawodnikiem FC Barcelony może zostać Alexis Sanchez. 34-latek grał w klubie z Katalonii w latach 2011-2014, a w sezonie 2011/12 wygrywał z nim mistrzostwo Hiszpanii. Łącznie rozegrał w klubie aż 141 meczów, zdobył 46 goli i zaliczył 37 asyst. Przychodził z Udinese Calcio za 26 milionów euro, a odszedł za 42.5 miliona euro do Arsenalu, w którym stał się gwiazdą Premier League.

Media: Zaskakujący ruch Barcelony. Xavi chce 38-latka bez klubu. To legenda

Później Sanchez grał jeszcze w Manchesterze United i Interze Mediolan, a ostatni rok spędził w Olympique'u Marsylia. We Francji spisał się kapitalnie, ponieważ w 44 meczach zdobył aż 18 goli i zaliczył trzy asysty. Jego kontrakt wygasł i Chilijczyk pozostaje bez klubu od 1 lipca.

Media: Xavi postawił "veto". Zablokował dwa transfery gwiazd

"Barcelona i przedstawiciele Alexisa Sancheza spotkają się w ten piątek, aby sprawdzić wykonalność podpisania umowy" - poinformował Fernandez Pumarino. Władze klubu mają faworyzować zawodnika ze względu na fakt, że nie trzeba płacić za niego innemu klubowi, a także ze względu na znajomość z Xavim. Obecny szkoleniowiec FC Barcelony i 34-latek grali razem przez trzy sezony.

W ostatnich sezonach Alexis Sanchez grywał głównie na pozycji fałszywego napastnika, ale w przeszłości był skrzydłowym. Właśnie w tej drugiej roli widziałby go Xavi, co mogłoby z miejsca sprawić go następcą Dembele. Wydaje się jednak, że sprowadzenie 34-latka to opcja krótkoterminowa i motywowana problemami klubu z finansowym fair play.