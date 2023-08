To już przesądzone - Ousmane Dembele zostanie piłkarzem Paris Saint-Germain! Włoski dziennikarz Fabrizio Romano napisał swoje słynne "here we go!", potwierdzając transfer francuskiego skrzydłowego Barcelony. PSG zapłaci za Dembele 50 milionów euro, wykorzystując klauzulę w kontrakcie Francuza, a duża część tej kwoty trafi do samego zawodnika.

