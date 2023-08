Media: FC Barcelona nie odpuści Dembele. Gotowi na najbardziej drastyczny krok

FC Barcelona natrafiła na nieoczekiwany problem. Po jednego z kluczowych zawodników zgłosiło się Paris Saint-Germain. Mowa o Ousmane Dembele. Co więcej, sam piłkarz ma być zainteresowany zmianą barw i o decyzji poinformował już Xaviego Hernandeza. Jak przyznał, odchodzi nie ze względu na większe pieniądze, a projekt sportowy. I choć wydawało się, że rozstanie Francuza z Katalończykami przebiegnie w przyjaznej atmosferze, to ostatecznie może dojść do zwrotu akcji.

FC Barcelona nie odpuści Dembele. Klub może iść do sądu

Kontrakt Dembele obowiązuje do końca czerwca 2024 roku. Media donosiły, że skrzydłowy ma dwie możliwości na odejście z klubu - albo potencjalny pracodawca uruchomi klauzulę zawartą w umowie, albo piłkarz sam może spróbować wykupić się za 50 mln euro. Ostatecznie Francuz zdecydował się na drugą z możliwości.

To jednak nie koniec. Jak doniósł jeden z dziennikarzy Jijantes FC, owa klauzula może stanowić kość niezgody pomiędzy Dembele i Barceloną. W jej rozumieniu tylko 25 mln euro trafiłoby na konto Katalończyków. Druga połowa odstępnego zostałaby rozdysponowana pomiędzy piłkarza i jego agentów.

Jak informuje dziennikarz, mistrzowie Hiszpanii nie zamierzają jednak na to pozwolić i są gotowi iść nawet do sądu, by otrzymać całość kwoty. Ich zdaniem, owszem taki zapis istnieje, ale trzeba spełnić szereg warunków, by go aktywować. Tego Dembele miał nie dopilnować.

To nie jedyne batalie, które Barcelona może prowadzić w związku z transferem piłkarza do PSG. Dziennik "Mundo Deportivo" doniósł, że Katalończycy przygotują specjalne pismo do UEFA, jeśli paryżanie dojdą do porozumienia z Dembele. Obecny pracodawca Francuza nie zezwolił konkurencji na negocjacje, dlatego chce podjąć stanowcze kroki prawne.

Szczere wyznanie Xaviego. Zawiódł się na Dembele

Wydaje się jednak, że transfer skrzydłowego jest nieunikniony. Głos w sprawie zabrał też Xavi, który przyznał, że Barcelony nie stać na zatrzymanie piłkarza. - Dembele powiedział nam, że chce odejść i dołączyć do PSG. Nie możemy konkurować, oferta PSG jest ogromna i poza naszym zasięgiem. Z tego co wiem, rozmawiał już z Luisem Enrique i Nasserem Al-Khelaifim - mówił trener, po czym dodał, że jest zawiedziony postawą piłkarza.

- Boli mnie to, ponieważ zaopiekowaliśmy się nim. Chcieliśmy, by był tu szczęśliwy. Ale nie możemy niestety zapewnić mu takich warunków, jakich oczekuje. Dlatego odchodzi - zakończył. O tym, czy ostatecznie transfer Dembele zostanie sfinalizowany, przekonamy się w najbliższych dniach. Mimo że Barcelona chciałaby zatrzymać piłkarza, to już przygotowuje plan awaryjny. Stworzyła nawet pięcioosobową listę kandydatów do zastąpienia Dembele.