Barcelona stworzyła listę kandydatów za Dembele. Pięć nazwisk. To byłby hit

Choć kontrakt Ousmane Dembele obowiązuje do końca czerwca 2024 roku, to wydaje się, że już tego lata opuści FC Barcelonę. Zainteresowanie nim wyraziło Paris Saint-Germain, a sam Francuz wyraził zgodę na transfer. Miał już nawet przekazać swoją decyzję Xaviemu. I choć skrzydłowy nie imponował w ostatnich latach formą, to jego odejście poważnie osłabi Katalończyków. Ci rozpoczęli już poszukiwania jego następcy.

REKLAMA

Zobacz wideo "FIFA" odchodzi do przeszłości. Powstało "EA Sports FC 24"

FC Barcelona szuka następcy Dembele. Pięcioosobowa lista

Jak przekazał Albert Fernandez w programie "Directo Gol", Barcelona stworzyła listę kandydatów do zastąpienia Francuza. Znajduje się na niej pięć nazwisk, choć niemal każda z opcji wiąże się z dużym obciążeniem finansowym, na co w tym momencie klub nie może sobie pozwolić.

"Kat reprezentacji Polski" nie dla Rakowa. Wybrał silniejszą ligę

Jednym z piłkarzy, który znalazł się w kręgu zainteresowania Barcelony, jest Bernardo Silva. Mistrzowie Hiszpanii już w poprzednich latach starali się pozyskać zawodnika, ale wówczas transakcje kończyły się fiaskiem. Teraz szanse na ten ruch są całkiem spore. Sprzedaż Dembele pozwoliłaby wygenerować oszczędności na liście płac, z czego skorzystać mógłby sam Silva. Na drodze może jednak stanąć jego obecny pracodawca, Manchester City. Anglicy mogą zażądać wysokiej ceny wywoławczej, tym bardziej że kontrakt Portugalczyka obowiązuje do 2025 roku.

Na drugim miejscu listy życzeń znalazł się Joao Felix. Sam piłkarz wyraża zainteresowanie grą w Barcelonie, ale nie prezentuje takiego stylu gry, jak Dembele. W związku z tym Xavi nie jest zwolennikiem tego transferu, choć rozmowy zostały już wznowione. Wszystko przez małe żądania finansowe Atletico Madryt.

Gwiazdy Bayernu na liście Barcelony

W gronie kandydatów do zastąpienia Francuza jest też dwóch zawodników Bayernu Monachium. To Leroy Sane i Kingsley Coman. W obu przypadkach pojawił się jednak problem. Sane nie chce odchodzić z Bayernu. Z kolei kontrakt Comana obowiązuje do 2027 roku, co oznacza, że Bayern mógł zażyczyć sobie za niego bardzo wysokiej kwoty.

I ostatnim z rozpatrywanych kandydatów jest utalentowany 21-latek, Jeremy Doku ze Stade Rennais. W ostatnich latach zrobił on duże postępy, czym przykuł uwagę wielkich klubów, w tym Manchesteru City. To właśnie ten klub może stanąć na drodze Barcelonie.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl.

Marek Szkolnikowski ogłosił szokującą decyzję. Trzęsienie ziemi w TVP Sport

Jak na razie jednak Dembele pozostaje zawodnikiem mistrzów Hiszpanii i przygotowuje się z klubem do nowego sezonu. Wziął udział w amerykańskim tournee, w którym Barcelona rozegrała trzy mecze - przegrała 3:5 z Arsenalem i triumfowała z Realem Madryt (3:0) oraz AC Milanem (1:0).