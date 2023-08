Bayern Monachium szykuje hit transferowy. Idzie po perełkę Realu Madryt

Bayern Monachium w obecnym oknie transferowym wzmacniał przede wszystkim szyki defensywne, sprowadzając Kima Min-Jae z Napoli, Raphaela Guerreiro z Borussii Dortmund i defensywnego pomocnika Konrada Laimera z RB Lipsk. W kontekście Bawarczyków pojawią się również informacje o potencjalnych transferach bramkarza i Harry'ego Kane'a z Tottenhamu. Teraz nowe informacje przekazał dziennikarz Kerry Hau.

Według Haua szkoleniowiec Bawarczyków uważa, że w jego zespole potrzebny jest kolejny środkowy pomocnik defensywny, ale o innym profilu niż obecni. Tym graczem miały być Aurelien Tchouameni, który zdaniem Tuchela byłby "idealnym rozwiązaniem".

Bayern miał już nawet odbyć rozmowy z obozem Francuza i zapewnił, że postara się o transfer. Jeśli Real Madryt nie będzie chciał sprzedać zawodnika tego lata, to Bawarczycy rozważają również wypożyczenie. 23-latek już w poprzednim oknie transferowym był marzeniem wielu europejskich potęg, ale to madrytczycy jako jedyni byli w stanie zapłacić AS Monaco 80 milionów euro.

Transfer Tchouameniego w trwającym okienku transferowym wydaje się mało prawdopodobny, ale Bayern powalczy o pomocnika. Francuz w zeszłym sezonie rozegrał dla Realu 50 meczów, w których zanotował cztery asyst. Często przegrywał rywalizację o miejsce w składzie i pojawiał się na boisku w roli rezerwowego. Carlo Ancelotti jednak konsekwentnie stawiał na niego i wydawało się, że w nadchodzących rozgrywkach będzie pełnił jeszcze ważniejszą rolę.

Przeszkodą dla Bayernu może być wysoka cena, a także kontrakt zawodnika, który wygasa dopiero w czerwcu 2028 roku. Aurelien Tchouameni do Madrytu przychodził jako potencjalny zastępca Casemiro lub następca Luki Modricia i Toniego Krossa, którzy mają odpowiednio 33 i 37-lat. Francuski pomocnik zagrał we wszystkich przedsezonowych meczach Realu i wydaje się, że rozgrywki LaLiga może zacząć w podstawowym składzie.