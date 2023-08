Przed Robertem Lewandowskim drugi sezon w karierze w barwach FC Barcelony. Polak w barwach "Dumy Katalonii" zdobył w minionym roku 33 bramki. Łącznie w całej swojej przygodzie z piłką 34-latek trafił do siatki już ponad 700 razy.

Robert Lewandowski wybrał najważniejszą bramkę. Nie miał wątpliwości

Podczas przedsezonowego tournee po Stanach Zjednoczoncyh Robert Lewandowski udzielił wywiadu telewizji CBS. Został zapytany m.in. o to, którą z bramek uważa za najważniejszą. Kapitan reprezentacji Polski nie miał żadnych wątpliwości, co odpowiedzieć. - Jeden (gol - przyp. red) jest naprawdę trudno wybrać... Ale dobrze, mogę wskazać. Może nie będzie to jedna bramka, ale pięć zdobytych w dziewięć minut przeciwko VFL Wolfsburg - wyjawił.

- Tymi bramkami pobiłem kilka rekordów, a ostatnia z tych pięciu była wyjątkowa. Uderzyłem z woleja i to trafienie było niesamowite. I to nie tylko dlatego, że był to piąty gol w ciągu dziewięciu minut. Zacząłem przecież to spotkanie na ławce rezerwowych, bo byłem lekko kontuzjowany, a na boisko wszedłem, gdy przegrywaliśmy 0-1, a skończyło się zwycięstwem 5-1... - argumentował Lewandowski.

Pamiętne spotkanie z Wolfsburgiem odbyło się 22 września 2015 roku. 27-letni wówczas Lewandowski strzelanie rozpoczął w 51. minucie, a już w 60. minucie celebrował piątego gola.

Polak przyznał, że w kolejnych dniach po meczu z Wolfsburgiem również błyszczał formą. - Trzy dni później graliśmy kolejny mecz, a następny za kolejne trzy dni. Wiedziałem, że zdobyłem pięć bramek w jednym meczu, ale skupiałem się na następnych spotkaniach i strzeliłem w nich kolejno dwie, trzy oraz dwie bramki i wyszło, że w ciągu 10 dni zdobyłem 12 goli - przyznał.

Za kilka dni Lewandowski wraz z FC Barceloną rozpocznie oficjalne granie w sezonie 2023/24. We wtorek 8 sierpnia Katalończycy zagrają z Tottenhamem o Puchar Gampera, a pięć dni później czeka ich pierwsze spotkanie ligowe z Getafe.