Hiszpański gigant wypowiada "wojnę" kibicom. Poszło o kultowy przysmak

FC Valencia przygotowuje się do nowego sezonu La Liga i zaprowadza nowe porządki. Dosłownie i w przenośni. Władze klubu postanowiły mocniej zadbać o czystość Estadio Mestalla. Problem w tym, że odbywać się to będzie kosztem kibiców. Chcą bowiem ukrócić... łuskanie słonecznika.

REKLAMA

Zobacz wideo Tomasz Hajto dostał prezent od Zbigniewa Bartmana. Bolesny

Łupinki słonecznika wrogiem numer jeden Valencii. Rewolucja na Mestalla

Klub wydał na swojej stronie internetowej specjalny apel do kibiców. Nie zabrakło w nim wzniosłych haseł. "Od ponad 100 lat Mestalla jest domem wszystkich fanów Valencii i wiemy, że za każdym razem, gdy tu przychodzisz, chcesz czuć się jak u siebie w domu i cieszyć się w pełni każdą chwilą na stadionie. Pomóż nam utrzymać nasz dom w czystości: nie rzucaj łupinek słonecznika na ziemię na Mestalla" - czytamy.

Były reprezentant Polski przestrzega Raków przed rewanżem w LM. "Nie można"

Na życzliwych prośbach się jednak nie skończyło. Od 5 sierpnia na stadionie będą obowiązywały nowe zasady. Na terenie obiektu nie będzie można już kupić ziaren słonecznika. Oczywiście to nie rozwiązuje problemu w pełni. Wciąż każdy może je sobie przynieść z domu. W takiej sytuacji trzeba się będzie jednak zaopatrzyć w woreczek albo pojemniczek na łupinki. Wyrzucanie ich na ziemię będzie bowiem bezwzględnie zabronione.

Klasa Lewandowskiego. Tak zachował się wobec Polaków. "Patrzcie, co mam" [WIDEO]

O co chodzi władzom Valencii? Nie chcą słonecznika, bo "przyciąga szczury"

A skąd nagle taka zawziętość w zwalczaniu łupinek słonecznika? Klub oczywiście znalazł na to uzasadnienie. Najlepiej streścił je na Twitterze dziennikarz CANAL+ Sport, Jakub Kręcidło. "Valencia wypowiada wojnę kibicom jedzącym słonecznik. Mestalla ma stać się strefą wolną od 'łupinek po słoneczniku'. Chcesz jeść - sprzątaj po sobie. Po każdym meczu zostaje mnóstwo łupinek, co przyciąga szczury, a maszyny sprzątające hałasują, co wkurza ludzi mieszkających obok - napisał.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

Ograniczenia będą wprowadzone w życie już podczas najbliższego meczu Valencii. W sobotę o 21:00 ekipa ta w ramach przygotowań zmierzy się z Aston Villą o Trofeu Taronja. Sezon La Liga rozpocznie 11 sierpnia wyjazdowym spotkaniem z Sevillą.