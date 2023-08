Zwrot akcji. Rywal Lewandowskiego może się pojawić szybciej w Barcelonie

FC Barcelona postanowiła zadbać o przyszłość klubu, pozyskując następcę Roberta Lewandowskiego. Został nim Vitor Roque, za którego Athletico Paranaense zainkasuje 40 mln euro. Brazylijczyk podpisał umowę ważną do czerwca 2030 roku, a do nowego klubu oficjalnie dołączy przed sezonem 24/25. Tym samym Barcelona wygrała wyścig o utalentowanego napastnika m.in. z Arsenalem. - Barca wygrywa dużo, bierze świetnego piłkarza - uważa Ramon Menezes, selekcjoner reprezentacji Brazylii do lat 20. Czy Roque może pojawić się dużo szybciej w Barcelonie?

REKLAMA

Zobacz wideo Marciniak sędziował w IV lidze. "Bałem się, że swoją osobowością zabije ten mecz"

Rywal Lewandowskiego jednak szybciej w Barcelonie? Jest taka możliwość

W ostatnich dniach szczególnie głośno w katalońskich mediach było o odejściu Ousmane'a Dembele do Paris Saint-Germain. Do końca lipca ważna była klauzula wykupu w wysokości 50 mln euro, przy czym połowa tej kwoty trafiłaby do piłkarza i jego agenta. Od początku sierpnia kwota zapisana w klauzuli wzrasta do 100 mln. Zdaniem hiszpańskich mediów Barcelona dała Dembele i PSG kilka dni na dojście do porozumienia i przedstawienie satysfakcjonującej oferty.

Hiszpańscy dziennikarze łączą z transferem do Barcelony m.in. Bernardo Silvę z Manchesteru City, Joao Feliksa i Yannicka Carrasco z Atletico Madryt czy Alexisa Sancheza. "Catalunya Radio" uważa jednak, że mistrzowie Hiszpanii mogą zdecydować się na jeszcze inne rozwiązanie. Mowa o przyspieszeniu transferu Vitora Roque. Athletico Paranaense wolałoby jednak, żeby utalentowany napastnik pozostał w Brazylii na kolejną edycję Copa Libertadores.

Warto dodać, że obecnie Robert Lewandowski jest nominalnym środkowym napastnikiem w kadrze Barcelony. Linię ofensywną tworzą z nim tacy zawodnicy, jak Ansu Fati, Ferran Torres, Raphinha, Ez Abde czy wspomniany Dembele. Roque zagrał 34 mecze we wszystkich rozgrywkach w barwach Athletico Paranaense w poprzednim sezonie, w których strzelił 16 goli i zanotował siedem asyst.