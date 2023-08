"Lewandowski na lodzie. Ciężki i nieoczekiwany cios"

W 2017 r. Borussia Dortmund sprzedała Ousmane'a Dembele do Barcelony za ponad 140 milionów euro. Ale trudno stwierdzić z pełnym przekonaniem, że Francuz się spłacił i że godnie zastąpił Neymara. Nie dość, że sprawiał problemy poza boiskiem, to notorycznie przeszkadzały mu kontuzje. Przez urazy opuścił grubo ponad sto spotkań. A jak już wchodził na murawę, to grał w kartkę.

REKLAMA

Zobacz wideo Sonny Kittel szczerze o reprezentacji Polski: Słyszałem, że Boniek...

Wystarczy spojrzeć na zeszły sezon. Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, wystąpił 35 razy, strzelił osiem goli i miał dziewięć asyst. A gdy spojrzymy na jego sześcioletnią przygodę na Camp Nou, to można czuć niedosyt. Francuz zanotował 185 meczów, zdobył 40 bramek i zanotował 43 asysty. Hiszpańskie media nie mają wątpliwości, że swoich statysty już nie poprawi. Mistrz świata z 2018 roku ma odejść lada moment do Paris Saint Germain.

Rewelacyjny 20-latek przyćmił Lewandowskiego i pogrążył Real! Kim jest Fermin Lopez? [WIDEO]

A co na to Lewandowski?

"El Nacional" nie ma wątpliwości, że Robert Lewandowski nie będzie zadowolony z takiego obrotu spraw.

- Odejście Dembele to ciężki i nieoczekiwany cios, który pozostawił Roberta Lewandowskiego na lodzie. Jeden z jego najlepszych partnerów, zarówno w szatni, jak i na boisku, najprawdopodobniej opuści Barcelonę. (...) Barca traci dużo na poziomie sportowym. Dembele jest najbardziej nieprzewidywalnym skrzydłowym, jakiego ma Xavi. No i jest tym graczem, który najlepiej rozumie Lewandowskiego - czytamy w artykule.

Transfermarkt wycenia Dembele na 60 milionów euro, ale - jak donoszą hiszpańskie media - od 1 sierpnia jego cena, ze względu na zapisy w kontrakcie, urośnie do stu milionów, bo taka klauzula jest zawarta w umowie z Barceloną.

Barcelona wyznaczyła priorytet transferowy. Prosto z mistrza Anglii

Barcelona w dobrej formie

Barcelona wygrała aż 3:0 z Realem Madryt w przedsezonowym El Clasico. Większość graczy mistrza Hiszpanii zakończyło spotkanie z wysokimi ocenami. Wyjątkiem był Robert Lewandowski. "Nie miał szans" - oceniają hiszpańskie media.

W środę 2 sierpnia Barcelona rozegra ostatni sparing w USA. Rywalem będzie AC Milan. Kataloński klub rozpocznie sezon 2023/24 wyjazdowym meczem z Getafe, który odbędzie się 13 sierpnia.