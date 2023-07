Zwrot w sprawie Dembele. Dobre wieści dla Barcelony

W zeszłym tygodniu media na całym świecie obiegła informacja o możliwym transferze Ousmane Dembele do Paris Saint-Germain. Mistrzowie Francji po odejściu Leo Messiego nadal nie znaleźli dla niego zastępstwa ze światowego topu i planowali skorzystać z niskiej ceny za Francuza. Okazuje się jednak, że nie zdążą i będą musieli zapłacić znacznie więcej.

PSG sięgnie głębiej do kieszeni. FC Barcelona zarobi więcej na sprzedaży Ousmane Dembele

Kontrakt Francuza z FC Barceloną wygasa 30 czerwca 2024 roku i nadal nie został przedłużony. W umowie widniał zapis o możliwej sprzedaży zawodnika po aktywacji klauzuli, wynoszącej 50 milionów euro. Właśnie za tyle planowało kupić go PSG, ale najwyraźniej nie zdąży.

Wszystko przez to, że klauzula jest aktywna jedynie do godziny 23:59 w poniedziałek 31 lipca 2023 roku. Gerard Romero poinformował, że już 1 sierpnia wzrośnie dwukrotnie, a więc do 100 milionów euro. Z kolei Toni Juanmarti dodał, że zawodnik i jego agent będą mogli liczyć na 20-25 procent z ewentualnego transferu za tę kwotę.

Hiszpański dziennikarz przekazał również, że Paryżanie po prostu nie mają czasu, by opłacić transakcję z powodu brakach w dokumentacji. W takim wypadku oba kluby planują rozpocząć negocjacje i dogadać się na mniej niż 100 milionów euro. Sam Dembele miał poprosić o to Barcelonę, ponieważ zaakceptował wstępne warunki pięcioletniej umowy z mistrzami Francji. Rozmowy władz obu klubów mają rozpocząć się jeszcze w poniedziałek.

Ousmane Dembele do FC Barcelony trafił w 2017 roku z Borussii Dortmund za 135 milionów euro. W katalońskim zespole rozegrał 185, zdobył 40 goli i zaliczył 43 asysty, trzy razy zostając mistrzem Hiszpanii. W poprzednim sezonie długo pozostawał kontuzjowany, więc rozegrał 35 meczów, w których zdobył osiem goli i zaliczył dziewięć asyst.