Zwrot akcji ws. Mbappe w Realu. ESPN ujawnia

Kylian Mbappe w końcu ma realne szanse, by zrealizować swój cel i przenieść się do Realu Madryt. Władze klubu ze stolicy Hiszpanii do niedawna deklarowały jeszcze, że Francuz oczywiście jest w ich planach, ale dopiero na następne letnie okienko transferowe. Teraz sytuacja gwałtownie się zmieniła. Wszystko przez nerwowe ruchy na linii Mbappe - PSG.

Panika w Realu. Zobaczyli wojenkę Mbappe z PSG i musieli działać

Działacze z Madrytu liczyli zapewne na realizację najbardziej optymistycznego scenariusza. Kontrakt Mbappe wygasa bowiem już za rok. Wtedy mógłby udać się na Santiago Bernabeu zupełnie za darmo. Problem w tym, że PSG przestało się łudzić, że Mbappe przedłuży umowę i robi wszystko, by sprzedać go już teraz. W przeciwnym razie straciliby na nim grube miliony.

PSG jest aż tak zdeterminowane, że Mbappe nie został włączony do kadry na przygotowawcze tournee po Japonii. Dostał w ten sposób jasny sygnał: albo zgodzisz się na transfer, albo nie będziesz grał. W dodatku na Francuza znaleźli chętni z Arabii Saudyjskiej. W takich okolicznościach Real postanowił działać.

200 mln euro na stole. Real sięgnie głęboko do kieszeni

Zdaniem ESPN władze Realu jednak chcą ściągnąć Mbappe już teraz i to jak najszybciej. Na razie nie złożyły jeszcze oficjalnej oferty, ale planują sfinalizować transfer w pierwszych dwóch tygodniach sierpnia. Gdyby tak się stało, 24-latek mógłby być gotowy do gry nawet w pierwszej kolejce LaLiga. 12 sierpnia Real zainauguruje sezon wyjazdowym meczem z Athletikiem Bilbao.

Operacja wiązałaby się ze sporym wydatkiem. Według ESPN Real jest świadomy, że będzie musiał wydać ponad 200 mln euro. Hiszpańska prasa sugerowała nawet, że konieczne będzie wypłacenie aż 250 mln, co przebiłoby nawet rekordowy transfer Neymara z FC Barcelony do PSG za 222 mln. ESPN twierdzi jednak, że PSG zgodzi się nawet na niższą kwotę. W 2018 r. AS Monaco zarobiło na Mbappe aż 180 mln.

Ale nie tylko skomplikowana sytuacja Francuza miała przekonać właścicieli Realu. Drugi powód to braki kadrowe. Po odejściu Karima Benzemy, madrytczycy wciąż nie sprowadzili godnego następcy. W klubie jest oczywiście ściągnięty z Espanyolu Joselu, ale to jednak nie ten poziom.