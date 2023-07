Barcelona wytransferowała pomocnika. Zarobiła i jeszcze może ściągnąć go z powrotem

Nico Gonzalez został zawodnikiem FC Porto. FC Barcelona zrezygnowała z utalentowanego pomocnika i w zamian dostała 8,4 mln euro. Jak poinformowano na oficjalnej stronie internetowej portugalskiego klubu, umowa Hiszpana będzie obowiązywała do 2028 r. Ujawniono także kilka innych ważnych szczegółów.

Okazuje się, że FC Barcelona otrzyma aż 40 proc. kwoty, jaką zarobi FC Porto przy ewentualnej kolejnej sprzedaży pomocnika. Kwota odstępnego wynosi zaś 60 mln euro. Katalończycy nie do końca zrezygnowali jednak ze swojego wychowanka. Do końca czerwca 2025 r. będą mogli skorzystać ze specjalnej klauzuli wykupu za 30 mln euro.

21-latek z dobrej strony zaprezentował się kibicom FC Barcelony w sezonie 2021/22. Wtedy to otrzymał sporo szans na występy w pierwszej drużynie. Rozegrał aż 27 meczów w LaLiga i cztery w Lidze Mistrzów. W sumie we wszystkich rozgrywkach zagrał 39 razy, strzelił dwa gole i zaliczył dwie asysty. Wydawało się, że młody Gonzalez może być ciekawą alternatywą dla Sergio Busquetsa, ale zeszłego lata zdecydowano wysłać go na wypożyczenie do Valencii.

Na Estadio Mestalla był wyróżniającą się postacią w dość kiepsko spisującym się zespole (16. miejsce w lidze), choć jego statystyki nie powalają na kolana. To zaledwie jeden gol i jedna asysta w 26 meczach. Z pewnością przeszkodziła mu też kontuzja, przez którą nie grał przez ok. dwa miesiące. Po powrocie do FC Barcelony miał usłyszeć do Xaviego, że przewiduje dla niego ważnej roli w zespole (zwłaszcza po sprowadzeniu Ilkaya Guendogana i Oriola Romeu) i doradził transfer. Ostatecznie padło na przenosiny do FC Porto, które słynie przecież ze wzorowej współpracy z młodymi zawodnikami.

Gonzalez już pojawił się w Portugalii i nie może doczekać się nowych wyzwań. - Bardzo chcę wszystkich poznać, zwłaszcza Pepe, który jest dla mnie świetnym przykładem, od którego mogę się wiele nauczyć. Kibicom mogę obiecać wiele poświęcenia i dużo pracy na boisku, ale przede wszystkim, że będę walczył o tytuły - zapowiedział. FC Porto w ubiegłym sezonie zajęło drugie miejsce w lidze, ustępując jedynie Benfice Lizbona. Tym samym zapewniło sobie udział w kolejnej edycji Ligi Mistrzów.