Hiszpanie ocenili Lewandowskiego za El Clasico. Niestety

Tournee po Ameryce zaczęło się dla Barcelony w najgorszy możliwy sposób. Kilkunastu piłkarzy mistrza Hiszpanii złapało wirusa, przez co nie byli oni w stanie rozegrać pierwszego meczu z Juventusem. Na szczęście dla Xaviego ich problemy nie trwały długo i kilka dni później mogli zagrać w kolejnym meczu.

Barcelona wygrywa El Clasico. Słabe oceny Roberta Lewandowskiego

W następnym zaplanowanym spotkaniu Barcelona przegrała 3:5 z Arsenalem, a po meczu było głośno o słowach Xaviego, który narzekał na... intensywność spotkania. W nocy z soboty 29 lipca na niedzielę jego podopieczni mogli się zrehabilitować w przedsezonowym El Clasico. Udało im się to, bo Barcelona wygrała z Realem aż 3:0. Choć był to tylko sparing, to w tym meczu kibice zobaczyli futbol na najwyższym możliwym poziomie.

Barcelona wyszła w najsilniejszym możliwym zestawieniu, więc kibice od początku mogli podziwiać grę Roberta Lewandowskiego. Jednak spotkanie miało innych bohaterów. Kapitana reprezentacji Polski znajdziemy wśród najgorzej ocenianych zawodników.

"Militao i Alaba ciągle byli koło niego i rzadko zdarzało się, żeby zostawili mu miejsce. Gdy zorientował się, że rzadko kiedy zobaczy piłkę, to zaczął często wracać do tyłu, żeby pomóc w kreowaniu gry. Nie miał szans" - pisze kataloński "Sport" i wystawia Lewandowskiemu piątkę w dziesięciostopniowej skali. To najgorsza ocena w zespole, taką samą otrzymało jeszcze pięciu innych zawodników.

"Marca" zwraca uwagę, że Barcelona dominowała w każdym aspekcie, dzięki "współpracy Pedriego i Guendogana z Lewandowskim, ale przede wszystkim z Dembele". Poza tą wzmianką polski napastnik nie został jednak wyróżniony.

"Lewandowski - wojownik" - podsumowuje jego występ "Mundo Deportivo" i zwraca uwagę, że "Polak walczył, pomagał kolegom i tworzył przestrzenie. Nie wykorzystał jednak swoich szans".

W środę 2 sierpnia Barcelona rozegra ostatni sparing w USA. Podopieczni Xaviego zmierzą się w nim z AC Milanem. Kataloński klub rozpocznie sezon 2023/24 wyjazdowym meczem z Getafe, który odbędzie się 13 sierpnia.