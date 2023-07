Barcelona rozbiła Real Madryt. Lewandowski nie błysnął, zawodnik z rezerw skradł show [WIDEO]

Nie ma czegoś takiego, jak "towarzyskie El Clasico" - zapewniano i w Realu Madryt, i w FC Barcelonie przed spotkaniem, które zostało rozegrane w sobotni wieczór na AT&T Stadium w Arlington (Dallas), na którym zjawiło się 80 tysięcy kibiców głodnych wielkiego piłkarskiego spektaklu. I taki otrzymali.

Barcelona rozbiła pechowy Real Madryt. Lewandowski nie błysnął, zrobili to inni

Oba zespoły wystawiły na to spotkanie swoje najmocniejsze zestawienia, co oczywiście oznaczało, że w podstawowym składzie FC Barcelony pojawił się Robert Lewandowski. A wraz z pierwszym gwizdkiem sędziego Allena Chapmana rozpoczęło się absolutnie szalone, rozgrywane na wielkiej intensywności widowisko.

Rozpoczęło się ono od mocnego uderzenia. A konkretnie mocnego uderzenia z powietrza Oriola Romeu w 3. minucie gry, który w ten sposób obił poprzeczkę bramki Realu. "Królewscy" próbowali odpowiedzieć groźną sytuacją po swojej stronie, ale mniej więcej przez pierwsze 20 minut obrona Barcelony była bezbłędna i nie dopuszczała do zagrożenia pod bramką Marca-Andre Ter Stegena.

Tymczasem wraz z upływem kwadransa gry na prowadzenie wyszła Barca. Kapitalnie rozegrany rzut wolny przez Ousmane'a Dembele i Pedriego totalnie zaskoczył defensywę Realu i niepilnowany Francuz mógł potężnym uderzeniem w długi róg bramki pokonać Thibauta Courtoisa.

Real powinien był odpowiedzieć już pięć minut później, gdy sędzia podyktował dla niego rzut karny za zagranie ręką Ronalda Araujo. Do piłki podszedł Vinicius Junior, ale potężnym strzałem trafił tylko w poprzeczkę.

Szaleństwo trwało w najlepsze. W akcjach ofensywnych Barcelony najbardziej aktywny był strzelec bramki Dembele. Tuż przed przerwą powinien był on zdobyć drugą bramkę, ale w 41. minucie, po tym jak Robert Lewandowski skutecznie nacisnął Ferlanda Mendy'ego, Francuz nie zdołał wykorzystać sytuacji "sam na sam" z Courtoisem. Sam Lewandowski nie był zbyt aktywny, ale chwilę wcześniej sam próbował pokonać belgijskiego bramkarza - po tym jak Courtois interweniował głową poza polem karnym, Polak uderzył bez zastanowienia z około 40 metrów, ale nie trafił.

W drugiej części pierwszej połowy więcej z gry miał jednak Real Madryt. Niedługo po niewykorzystanym rzucie karnym silnie z rzutu wolnego uderzył Rodrygo, jednak znakomitą interwencją popisał się Ter Stegen. Niemiecki bramkarz musiał też odbić groźny strzał z kilkunastu metrów Brazylijczyka, a ponadto, w 40. minucie, miał niezwykle dużo szczęścia, gdy najpierw Vinicius Junior, a następnie także Jude Bellingham w jednej akcji obili obramowanie jego bramki.

Oprócz wielu sytuacji, w pierwszej połowie El Clasico nie brakowało twardych starć, żółtych kartek (Camavinga, Tchouameni, De Jong i Carvajal) oraz niestety kontuzji czy problemów zdrowotnych. Z tego powodu boisko opuścili Andreas Christensen i Ilkay Guendogan (obaj Barcelona), a także Ferland Mendy (Real). Z pierwszych informacji wynika, że w przypadku całej trójki mowa jest jedynie o "dyskomforcie mięśniowym" i zmianach wynikających z ostrożności.

W drugiej części gry tempo wciąż było na dobrym poziomie, ale pod obiema bramkami działo się już mniej. W 51. minucie do strzału w szesnastce rywala doszedł Robert Lewandowski, jednak zablokował go Dani Carvajal. Po godzinie gry po drugiej stronie boiska znów poprzeczka uratowała Barcelonę, tym razem po niezwykle silnym strzale z dystansu Aureliena Tchouameniego.

Real był aktywniejszy, szukał wyrównania, a Carlo Ancelotti też dłużej trzymał na boisku swoje gwiazdy z ofensywy - Viniciusa Juniora i Rodrygo. Ale choć "Królewscy" dość łatwo przedostawali się w strefę obronną swojego przeciwnika, to koniec końców czegoś brakowało za każdym razem do stworzenia sobie sytuacji stuprocentowej. Czasem podopieczni Carlo Ancelottiego mieli za mało koncentracji w kluczowych momentach, czasem doskonale interweniowała obrona FC Barcelony z Julesem Kounde na czele.

Więcej zaczęło się dziać dopiero w samej końcówce. Po stronie Realu bardzo aktywny był Vinicius Junior, który jako jeden z niewielu podstawowych piłkarzy pozostał na boisku do samego końca. W 82. minucie zaskakujący strzał Brazylijczyka o centymetry minął bramkę Ter Stegena. Pięć minut później z kolei po indywidualnej akcji Vini posłał piłkę z niemal zerowego kąta w poprzeczkę. Piłkarze Realu Madryt trafiali aż pięć razy w obramowanie bramki Barcelony w tym meczu.

Ta sytuacja miała miejsce już przy stanie 2:0 dla zespołu Roberta Lewandowskiego, który przebywał na boisku 74 minut. Wszystko dlatego, że w 85. minucie swoje show w końcówce rozpoczął 20-letni piłkarz rezerw Barcelony Fermin Lopez. Młody pomocnik, który według doniesień prasowych zachwyca Xaviego na treningach, odpalił prawdziwą rakietę z ponad 20 metrów, którym podwyższył wynik.

Mało tego, już w doliczonym czasie gry Lopez do gola dorzucił jeszcze asysty, zagrywając świetną piłkę na czystą pozycję do Ferrana Torresa. Ten z kolei podrzucił piłkę nad wychodzącym z bramki Courtoisem i po chwili skierował ją "do pustaka".

FC Barcelona ostatecznie pokonała wysoko Real Madryt 3:0, choć z pewnością wynik tego spotkania nie do końca odzwierciedla wydarzenia na boisku, bo "Królewscy" byli równorzędnym rywalem dla Barcy, tylko wyjątkowo nieskutecznym i pechowym. Oba zespoły zagrają jeszcze po jednym meczu w Stanach Zjednoczonych. W nocy z wtorku na środę (godz. 5:00 czasu polskiego) FC Barcelona zmierzy się z Milanem, a dzień później (godz. 1:30) Real Madryt zagra z Juventusem.