Gwiazda robi problemy Barcelonie. Nagły zwrot akcji

Franck Kessie był jednym z kilku transferów Barcelony latem zeszłego roku. Iworyjczyk zdecydował się nie przedłużać umowy z Milanem i trafił do klubu z Katalonii. Jego notowania w Barcelonie rosły, czego efektem są 43 spotkania we wszystkich rozgrywkach. Mistrz Hiszpanii zdaje jednak sobie sprawę, że Kessie ma spory potencjał sprzedażowy, a rozstanie z nim może pomóc klubowi dokonać teraz kolejnych wzmocnień. Do tej pory wydawało się, że pomocnik trafi do Juventusu w ramach wypożyczenia z opcją wykupu, który może przerodzić się w obowiązek. Wówczas była mowa o kwocie 10-15 mln euro.

Sprzeczne informacje ws. gwiazdy Barcelony. Utrudni plany klubu na najbliższe tygodnie?

Portal relevo.com poinformował, że Kessie jest zawiedziony postawą Barcelony i wie, że musi odejść z klubu, by grać regularnie. Tylko latem tego roku mistrz Hiszpanii sprowadził Oriola Romeu z Girony i Ilkaya Gundogana z Manchesteru City. Powyższe źródło twierdzi, że piłkarz nie chce wrócić do ligi włoskiej i woli spróbować swoich sił w Premier League. Barcelona chce zainkasować 20-25 mln euro na Kessiem i jest otwarta na wypożyczenie z obowiązkiem wykupu.

Z informacji dziennika "AS", że Kessiego chętnie u siebie widziałby Tottenham. Anglicy mogą z Barceloną wymienić się piłkarzami, bo Katalończycy rozważają możliwość sprowadzenia Giovanniego Lo Celso. Zupełnie sprzeczną narrację otrzymujemy z radia Cadena SER, gdzie pojawiają się wieści, iż Kessie chce pozostać w Barcelonie i nadal walczyć o trofea. "Jeśli ta sytuacja będzie się powtarzać, to klub nie będzie mógł sprowadzić innych pomocników, których chce Xavi" - czytamy we wspomnianym źródle.

Jeśli Kessie zdecydowałby się pozostać w Barcelonie, to walczyłby o miejsce w trzyosobowym zestawieniu środka pola ze wspomnianym Gundoganem i Romeu, a także Gavim, Pedrim oraz Frenkiem de Jongiem. Wcześniej Kessie występował w takich zespołach, jak Stella Club d'Adjame, Atalanta Bergamo, Cesena oraz Milan. Jego umowa z Barceloną wygasa w czerwcu 2026 roku.

Barcelona rozpocznie nowy sezon ligi hiszpańskiej od wyjazdowego starcia z Getafe, które odbędzie się 13 sierpnia o godz. 21:30. Pięć dni wcześniej mistrz Hiszpanii zagra z Tottenhamem w Pucharze Gampera.