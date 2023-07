Media: PSG rusza po gwiazdę Barcelony! Promocyjna cena

PSG już zdecydowało. Z klubu odejdzie Kylian Mbappe, który naciska na transfer do Realu Madryt i odrzuca inne oferty. Francuz został odsunięty od zespołu i nie pojechał na przedsezonowe tournée do Japonii. Wszystko wskazuje jednak na to, że osiągnie swój cel i trafi do Hiszpanii.

PSG chce Ousmane Dembele. Muszą się spieszyć

PSG nie traci czasu i zaczyna rozglądać się za wzmocnieniami, potrzebnymi w ofensywie, jeśli Mbappe faktycznie odejdzie. Według doniesień hiszpańskiego "Sportu" paryżanie liczą na transfer Ousmane'a Dembele z FC Barcelony. Luis Enrique chciałby zobaczyć tego zawodnika w swoim zespole nawet gdyby Mbappe został. PSG próbuje przekonać Dembele do przejścia już od kilku lat - dotąd jednak nieskutecznie.

Obecnie Dembele jest dostępny w naprawdę dobrej cenie. Jego klauzula odejścia do końca lipca wynosi "tylko" 50 milionów euro i mistrz Francji jest gotowy wyłożyć takie pieniądze. To ostatni moment na tak niską kwotę, bo od sierpnia za piłkarza trzeba będzie dać 100 milionów euro. Oczywiście, gdyby paryżanom bardzo zależało na transferze, to żadna z tych kwot nie byłaby problemem. Większym jest za to podejście samego zawodnika.

Według źródeł "Sportu" i "Mundo Deportivo" piłkarz Barcelony w ogóle nie jest zainteresowany odejściem. Nie przekonała go oferta Al-Hilal i nie przekona go też PSG. W rozmowach z klubem oraz trenerami wielokrotnie miał dawać do zrozumienia, że interesuje go wyłącznie występowanie w katalońskim zespole. Do tej pory Dembele zagrał w barwach Barcelony blisko 200 spotkań, w których strzelił 40 bramek i zanotował 43 asysty.