Hiszpanie piszą o Lewandowskim. Kluczowe pytanie. "Będzie więcej?"

FC Barcelona ma za sobą pierwszy mecz sparingowy przed sezonem 2023/2024. W pełnym bramek spotkaniu piłkarze Xaviego Hernandeza przegrali 3:5 z Arsenalem. Jedną z bramek dla Barcelony strzelił Robert Lewandowski. Chociaż zagrał tylko w pierwszej połowie, to jego występ został doceniony przez hiszpańskie media. "Jest prawdziwym zabójcą" - ocenił dziennik "Sport".

REKLAMA

Zobacz wideo "FIFA" odchodzi do przeszłości. Powstało "EA Sports FC 24"

Robert Lewandowski dostał piłkę i się zaczęło. Pokazał, co potrafi. Maestro [WIDEO]

Dla Lewandowskiego najbliższy sezon będzie drugim w barwach FC Barcelony. W poprzednim rozegrał 46 spotkań, w których strzelił 33 bramki i zanotował osiem asyst. Polak dalej będzie głównym zawodnikiem w ataku FC Barcelony i w związku z tym dziennik "Mundo Deportivo" zadał jedno pytanie związane z Lewandowskim po sparingu z Arsenalem.

Robert Lewandowski powinien liczyć na wsparcie kolegów w zdobywaniu bramek

"Czy będzie więcej bramek, niż tylko te Lewandowskiego?" - brzmi jedno z siedmiu pytań sformułowanych przez gazetę. Odpowiedź wydaje się bardzo optymistyczna, patrząc z perspektywy fanów FC Barcelony. Zdaniem "Mundo Deportivo" przybycie Vitora Roque nie jest zbyt pilne, ponieważ z Arsenalem strzelali też Ferran Torres oraz Raphinha. Do tego Ansu Fati wrócił w dobrej formie, a Ousmane Dembele dobrze odnajdował się pod bramką rywali. "Wydaje się, że Lewandowski ma dobre wsparcie" - konkluduje dziennik.

Pozostałe kwestie były związane z potrzebą transferu prawego obrońca, podstawowej pary środkowych obrońców Christensen - Araujo, czy tego, co może wnieść do Barcelony Ilkay Guendogan, który latem trafił do FC Barcelony na zasadzie wolnego transferu z Manchesteru City.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

Hitowy transfer w toku. Cena? Promocyjna. Barcelona pewna swego

Kolejna pytania i możliwe odpowiedzi pojawią się najpewniej w nocy z soboty na niedzielę. Wszystko z powodu towarzyskiego meczu FC Barcelony z Realem Madryt, który rozpocznie się w sobotę 29 lipca o 23:00.