Lewandowski brutalnie szczery. Koledzy z Barcelony mogą się obrazić "Sfrustrowany"

Robert Lewandowski w lipcu ubiegłego roku postanowił odejść z Bayernu Monachium i podpisać kontrakt z FC Barceloną. Już w pierwszym sezonie zdobył mistrzostwo Hiszpanii, a ponadto dołożył do tego tytuł króla strzelców LaLiga. Dużym niepowodzeniem były jednak pozostałe rozgrywki, ponieważ dość szybko jego zespół odpadł zarówno z rozgrywek Ligi Mistrzów, jak i Ligi Europy. Do tego doszła również bolesna porażka w półfinale Pucharu Króla z Realem Madryt. Jak się okazuje, polski snajper wie, co konkretnie jest największym mankamentem jego drużyny.

Robert Lewandowski zdradził główny problem FC Barcelony. "Musimy to poprawić"

Robert Lewandowski udzielił w środę rozmowy dla "The Athletic", w której przekazał, jaki jest największy problem jego zespołu. Pomimo tego, że przez rok gry dla katalońskiego klubu zdobył dla niego łącznie 33 bramki, uważa, że jego drużyna tworzy zbyt mało sytuacji bramkowych.

- Po mundialu mieliśmy problem z grą ofensywną na dobrym poziomie. Nie mówię o samym wygrywaniu meczów, ale o tworzeniu szans i strzelaniu goli. Zrobienie progresu w tym aspekcie to ogromne wyzwanie. Musimy lepiej się przygotować, aby znajdować rozwiązania na boisku - powiedział.

Ponadto zdradził, co najbardziej denerwuje go podczas meczów. - Jest mi przykro, kiedy nie strzelę gola, ale to zależy od postawy całego zespołu. Rozumiem, że to niemożliwe, aby błyszczeć w każdym meczu. W niektóre dni możemy mieć pecha lub stracić koncentrację, ale kiedy widzę, że zdobywamy tylko jedną bramkę, to jestem sfrustrowany. Musimy to poprawić i nad tym pracujemy w trakcie okresu przygotowawczego - wyjaśnił.

W podobny sposób Robert Lewandowski wypowiedział się kilka lat temu o grze Bayernu Monachium. Wtedy jego słowa były bardzo źle odbierane zarówno przez niemieckich dziennikarzy, jak i władze klubu.

FC Barcelona rozegra kolejne spotkanie już w sobotę 29 lipca, kiedy zmierzy się z Realem Madryt. Rozgrywki ligowe rozpocznie 13 sierpnia starciem z Getafe.