Xavi mówi dość. Bezlitosna decyzja. I to tuż przed startem sezonu

FC Barcelona przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie przygotowuje się do kolejnego sezonu. Drużyna Xaviego Hernandeza rozegrała jeden sparing - z Arsenalem (3:5), a przed nią dwa kolejne. Przedsezonowe tournee ma pomóc nowym zawodnikom zaaklimatyzować się w zespole, wypróbować kilka nowych wariantów gry, a także wyłonić skład, który będzie grał w kolejnych rozgrywkach. W tym czasie Xavi podejmie też decyzję, kogo ostatecznie skreślić z kadry i posłać na ławkę rezerwowych bądź na listę transferową.

Xavi skreślił Lengleta. I to jeszcze przed sezonem

Jak donosi Ivan San Antonio, trener Barcelony podjął już pierwszą decyzję w sprawie składu na przyszły sezon. Okazuje się, że nie bierze on pod uwagę współpracy z Clementem Lengletem. W tej sytuacji Francuz musi szukać sobie innego pracodawcy. Jeśli takowy się nie znajdzie, wówczas piłkarz na dobre zagości na ławce rezerwowych.

Choć Lenglet pojechał z Barceloną do USA, to zdaniem dziennikarza katalońskiego "Sportu", Xavi nie był zwolennikiem takiego ruchu. Nie ma on zamiaru wpuszczać go na boisko. Jednak wyjazd za ocean miał ukryty cel. "Trener ostatecznie zdecydował się zabrać go do Stanów Zjednoczonych, by po części wywrzeć presję na Tottenhamie w obliczu porozumienia, do którego musi dojść z klubem, aby przejąć środkowego obrońcę" - czytamy.

Clement Lenglet znalazł się w patowej sytuacji

To właśnie w londyńskiej ekipie piłkarz spędził ostatni sezon, gdzie był jednym z podstawowych zawodników. Rozegrał 35 meczów i raz zapisał się na liście strzelców. Mimo to Tottenham nie zdecydował się na jego kupno. Głównym powodem miała być zmiana trenera i brak porozumienia, co do kwoty odstępnego. Barcelona liczy jednak, że Tottenham ponownie usiądzie do rozmów.

Barcelona miała zaplanowane cztery sparingi w USA. Pierwszy, z Juventusem, musiała odwołać z powodu choroby kilku piłkarzy. W następnych meczach zmierzy się z Realem Madryt (29 lipca) i AC Milanem (2 sierpnia). Z kolei sezon La Liga rozpocznie od starcia z Getafe (13 sierpnia).

Clement Lenglet trafił na Camp Nou latem 2018 roku za niemal 36 mln euro z Sevilli. W barwach katalońskiej ekipy rozegrał 160 meczów, zdobywając siedem goli i trzy asysty. Jego kontrakt jest ważny do 2026 roku. Wcześniej występował w takich klubach, jak AS Montchevreuil, US Chantilly i AS Nancy.