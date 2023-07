Hitowy transfer w toku. Cena? Promocyjna. Barcelona pewna swego

135 milionów euro FC Barcelona zapłaciła Borussii Dortmund za Ousmane'a Dembele latem 2017 roku. Francuski skrzydłowy długo nie przekonywał w katalońskim klubie, ale z czasem został podstawowym zawodnikiem drużyny, gdy tylko pozwalał na to jego stan zdrowia. W ubiegłym roku Dembele przedłużył umowę do czerwca 2024 roku, a w ostatnim czasie rozmawiał z Barceloną o nowym porozumieniu, które obowiązywałoby do lata 2027 roku.

Ousmane Dembele ma być zauroczony projektem PSG

Plany mistrzów Hiszpanii może jednak pokrzyżować PSG. W podpisanej przed rokiem umowie do 31 lipca obowiązuje klauzula, na mocy której chętny klub może wykupić Dembele za zaledwie 50 milionów euro. W perspektywie dzisiejszego rynku transferowego taka cena jest wręcz promocją.

Tę okazję chce wykorzystać PSG. Według RMC Sport Francuz ma być bliski podpisania umowy z paryżanami. Zdaniem radia Dembele ma być "uwiedziony projektem klubu". RMC dodało, że rozmowy między obiema stronami mają być zaawansowane. Zawodnikiem jest zauroczony nowy trener PSG, Luis Enrique, a sam klub chce zamknąć transfer przed 31 lipca. Po tym terminie klauzula wykupu Dembele wzrośnie do 100 milionów euro.

Jednocześnie RMC Sport poinformowało, że transfer zawodnika FC Barcelony nie jest związany z możliwym odejściem Kyliana Mbappe. W wymarzonym scenariuszu PSG Mbappe przedłuża kontrakt i gra na lewej stronie, Dembele na prawej, a atak uzupełnia napastnik, którego klub planuje sprowadzić w najbliższym czasie.

W Barcelonie spokojnie podchodzą do plotek łączących Dembele z PSG

Mimo poważnych sugestii ze strony RMC Sport, że Dembele ma być blisko PSG, to w stolicy Katalonii spokojnie podchodzą do tej sprawy. Według informacji Toniego Juanmartiego, czyli dziennikarza zorientowanego w sytuacji FC Barcelony, Francuz nie otrzymał żadnej oferty z Paryża. Jednocześnie przyznał, że skrzydłowy jest obserwowany przez mistrzów Francji.

"Z wiedzy Barcelony wynika, że zamysłem Ousmane'a jest pozostanie w klubie" - poinformował. Dodał, że zamysłem Barcelony nie jest sprzedaż zawodnika.

Przez sześć lat Ousmane Dembele rozegrał 185 spotkań dla FC Barcelony, w których strzelił 40 bramek i zanotował 43 asysty. Z klubem w tym czasie sięgnął po trzy mistrzostwa Hiszpanii, dwa Puchary Króla oraz dwa Superpuchary Hiszpanii.