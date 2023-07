Robert Lewandowski dostał piłkę i się zaczęło. Pokazał, co potrafi. Maestro [WIDEO]

FC Barcelona nie najlepiej rozpoczęła okres przygotowawczy do zbliżającego się sezonu. W nocy z soboty na niedzielę miała rozegrać towarzyskie spotkanie z Juventusem, ale wskutek wirusa panującego w zespole zostało ono odwołane. W czwartek nad ranem powróciła na boisko, ale poniosła bolesną porażkę w konfrontacji z Arsenalem (3:5). Pomimo słabszych dni hiszpańskiej drużyny formę utrzymuje cały czas Robert Lewandowski.

Robert Lewandowski pokazał, co to technika. Zabawił się z piłką. Genialne sztuczki

Spotkanie z Arsenalem nie potoczyło się po myśli Xaviego, który w pomeczowym wywiadzie narzekał na jego intensywność. - Poziom tego meczu mocno mnie zaskoczył. Nie był normalny, jak na mecz towarzyski. Było dużo fauli taktycznych... sprawiało to bardziej wrażenie spotkania w Lidze Mistrzów - powiedział. Mimo to nie zawiódł go Robert Lewandowski, który już w 8. minucie dał prowadzenie mistrzom Hiszpanii.

Po powrocie z urlopu widać, że kapitan reprezentacji Polski znajduje się w kapitalnej formie. Najpierw zaskoczył władze klubu, kiedy sprawdzono jego dyspozycję fizyczną, a teraz popisał się niebywałą techniką. Kilka godzin temu na oficjalnym profilu FC Barcelony na Twitterze zamieszczono materiał, na którym widać, jak Polak bawi się piłką. Podczas podbijania zrobił wiele efektownych sztuczek, a na koniec utrzymał futbolówkę na głowie i dwukrotnie ją pocałował.

To nie pierwszy raz w ostatnich dniach, kiedy Lewandowski zachwyca bajeczną techniką. Nie tak dawno pisaliśmy o tym, że podczas jednego z treningów zaprezentował kolegom interesującą formę żonglerki, podbijając piłkę piszczelami. Pozostali piłkarze próbowali go naśladować, ale nie wychodziło im to tak dobrze, jak 34-latkowi.

FC Barcelona rozegra kolejny mecz już w sobotę 29 lipca, kiedy na stadionie w Arlington zmierzy się z Realem Madryt.