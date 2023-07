Długo był jednym z najlepszych stoperów świata. Właśnie zakończył karierę. To legenda

Diego Godin zaczynał karierę w urugwajskiej lidze, gdzie reprezentował CA Cerro i Nacional. W 2007 roku trafił do Hiszpanii, ale to nie w Villarrealu, a Atletico zyskał renomę. W madryckim klubie grał dziewięć lat i było to dziewięć lat pełnych sukcesów.

Drużyna Diego Simeone wygrała mistrzostwo Hiszpanii (2014), Puchar Króla (2018), Ligę Europy (2012,2018) oraz trzy Superpuchary Europy (2011, 2013, 2019). Tamto Atletico słynęło z żelaznej defensywy i duża była w tym zasługa Urugwajczyka, który przez lata był kapitanem zespołu.

Po rozegraniu 389 meczów w barwach Atletico, Godin trafił na zasadzie wolnego transferu do Interu Mediolan. W drużynie prowadzonej wówczas przez Antonio Conte miał stworzyć fantastyczną trójkę stoperów wraz z Milan Skriniarem i Stefanem de Vrijem. Urugwajczyk grał jednak poniżej oczekiwań. Było wiele głosów, że doświadczony obrońca nie mógł się odnaleźć w systemie z trzema środkowymi obrońcami. Dlatego wiosną Conte coraz więcej szans, kosztem Godina, dawał Alessandro Bastoniemu.

Po roku opuścił Mediolan, ale pozostał w Serie A, podpisując kontrakt z Cagliari. Później grał także w Brazylii (Atlético-MG), a ostatni sezon spędził w Argentynie (Vélez Sarsfield).

Piękny rozdział Godina w reprezentacji

W 2005 roku zadebiutował w kadrze, a ostatni mecz rozegrał w niej rok temu. I był to mecz numer 168. Wystąpił na czterech mundial i najlepiej będzie wspominał ten z RPA, gdy Urugwaj dotarł do półfinału, ale przegrał mecz o 3. miejsce z Niemcami. Wygrał za to Copa America rok później, czyli w 2011.

Kibice zapamiętają Godina z ofiarnych interwencji oraz tego, jak potrafił rozczytać zamiary rywala. No i nie można zapominać o jego golach głową, bo lubił podłączać się do akcji ofensywnych, dzięki czemu zdobył ponad 40 bramek w karierze, najczęściej po stałych fragmentach gry.