Gigantyczna wpadka po golu Lewandowskiego. Zupełnie zgłupieli. Co za blamaż

FC Barcelona rozegrała pierwszy mecz w USA w ramach Soccer Champions Tour przeciwko Arsenalowi w czwartek nad ranem. Mecz od pierwszej minuty w zespole z Katalonii rozpoczął Robert Lewandowski i szybko pokazał, że łapie dobrą formę przed rozpoczęciem sezonu. Polski napastnik już w siódmej minucie gry zdobył bramkę na 1:0. Po niej doszło do sporej wpadki.

REKLAMA

Zobacz wideo Polacy wygrali Ligę Narodów! Śliwka wychwala Nikolę Grbicia

Robert Lewandowski strzela, a realizator nie wie, o co chodzi. Pomylił Polaka aż dwa razy

Pierwszego gola w meczu wypracował skrzydłowy FC Barcelony Abde. Marokańczyk odebrał piłkę Martinowi Odegaardowi na własnej połowie i pomknął w kierunku bramki rywali. Po rajdzie bez problemu znalazł się w polu karnym Arsenalu i dograł do Raphinhi. Brazylijczyk uderzył prosto w Aarona Ramsdale'a, ale Anglik odbił piłkę przed siebie. Dopadł do niej Lewandowski i prostym strzałem otworzył wynik meczu.

Lewandowski już strzela! Osiem goli w szalonym hicie [WIDEO]

Polak po trafieniu pobiegł do kolegów w kierunku rogu boiska, a realizator najwyraźniej nie wiedział, kto jest autorem gola i zaliczył wielką wpadkę. Kibice na belce z nazwiskiem zobaczyli Pedriego, ale kamera pokazywała Raphinhę. Lewandowskiego pominięto. Przy kolejnych golach na transmisji nie pojawił się więcej podobny błąd, co nie oznacza, że obyło się bez kolejnych wpadek. Zamiast Xaviego na transmisji pokazywano jego asystenta, a kiedy żółtą kartkę otrzymał Leandro Trossard, to faktycznie pokazano go na ekranie. Problem w tym, że podpisano go, jako Francka Kessiego z FC Barcelony, chociaż Iworyjczyka nie było wówczas na boisku.

Lewandowski na boisku został do końca pierwszej połowy i stanu 2:2. Po przerwie mecz oglądał z ławki rezerwowych, podobnie jak cały pierwszy skład Barcelony. Finalnie Katalończykom nie wyszło to na dobre, ponieważ przegrali 3:5. W Arsenalu od 70. minuty gry kibice mogli obserwować Jakuba Kiwiora, który zmienił Williama Salibę.

Tak Lewandowski zareagował na brak opaski w Barcelonie. Zaczął mówić o ego

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Kolejną szansę na gola Lewandowski będzie miał już w sobotę 29 lipca o godzinie 23:00. Wtedy to FC Barcelona rozegra mecz towarzyski z Realem Madryt na AT&T Stadium w Arlington. Ekipa z Madrytu w nocy polskiego czasu wygrała 2:0 z Manchesterem United po trafieniach Jude'a Bellinghama i Joselu.