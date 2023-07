Tak Lewandowski zareagował na brak opaski w Barcelonie. Zaczął mówić o ego

FC Barcelona rozpoczęła niedawno przygotowania do nowego sezonu. Mistrzowie Hiszpanii udali się na tournee po Stanach Zjednoczonych, gdzie w najbliższych dniach zmierzą się w meczach towarzyskich m.in. z Realem Madryt czy też Arsenalem. Katalończyków na murawę będzie wyprowadzał nowy kapitan - Sergi Roberto, który zastąpił w tej roli Sergio Busquetsa.

Robert Lewandowski nie znalazł się w gronie kapitanów FC Barcelony. "Nie mam takiego ego"

W ostatnim czasie w mediach trwała spora dyskusja na temat tego, czy wśród kapitanów Barcelony powinien znaleźć się Robert Lewandowski. Napastnik to jeden z liderów w zespole Xaviego. Ostatecznie Polak nie otrzymał opaski. Zastępcami Sergiego Roberto zostali Marc-Andre ter Stegen, Ronald Araujo oraz Frenkie de Jong.

Jak na tę decyzję zareagował sam Robert Lewandowski? - Brak opaski nie przeszkodzi mi w tym, żeby być głośnym i ekspresyjnym w kontaktach z kolegami. Wiem też, że w drużynie jest wielu piłkarzy, którzy od dawna grają w Barcelonie. Szanuję to. Nie sądzę, żebym w moim wieku miał tak duże ego, by się obrazić z tego powodu - ocenił w rozmowie z "The Athletic".

- Szczerze mówiąc, to nie spodziewałem się, że po jednym sezonie zostanę kapitanem. To nie było moim celem - przyznał reprezentant Polski i dodał: - Cieszę się, że mogę być kimś w rodzaju wzoru dla młodzieży. Ale to również trudne, bo czasem oznacza mówienie albo robienie rzeczy, które nie wszystkim się podobają. Trzeba znaleźć odpowiednią równowagę. Nie można być zbyt natarczywym czy złym. Trzeba być tak pozytywnym, jak tylko się da, dla reszty zespołu.

Katalończycy najbliższy mecz towarzyski rozegrają w czwartek 27 lipca nad ranem czasu polskiego. Ich rywalem będzie Arsenal. Pierwszy mecz w lidze FC Barcelona zagra 13 sierpnia.