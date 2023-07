Nowy gwiazdor Barcelony zapytany o Lewandowskiego. Nie wiedział, co powiedzieć

Ilkay Gundogan po siedmiu latach w Manchesterze City zdecydował się na zmianę klubowych barw. Pomocnik wybrał grę w FC Barcelonie, do której dołączył na zasadzie wolnego transferu i podpisał dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia na kolejny rok. Niemiec tureckiego pochodzenia ponownie będzie miał okazję występować u boku Roberta Lewandowskiego.

Gundogan ocenił Lewandowskiego i Haalanda. "Kariera na wysokim poziomie"

Zawodnicy mieli okazję współpracować w latach 2011-2014, kiedy obaj reprezentowali barwy Borussii Dortmund. Wywalczyli wspólnie między innymi mistrzostwo kraju (2011/2012) i dotarli do finału Ligi Mistrzów (2013). W poprzednim sezonie Niemiec miał z kolei okazję występować w Manchesterze City u boku Erlinga Haalanda, z którym triumfował w najważniejszych europejskich rozgrywkach, ale też zdobył mistrzostwo i puchar Anglii.

Podczas wywiadu dla "Mundo Deportivo" Guendogan został zapytany o obu światowej klasy napastników. Miał problem, by zdefiniować Polaka. Z uwagi na jego klasę. - Trudno znaleźć jedno słowo na określenie "Lewego", bo jego długa kariera na tak wysokim poziomie to klasa światowa. To zawodnik, który przez lata dawał z siebie wszystko i sprawdzał się, strzelając wiele bramek - ocenił kapitana reprezentacji Polski.

Słów uznania nie szczędził również pod adresem 23-letniego Norwega. - Erling jest na początku kariery i mimo że już tyle wygrał, strzelił wiele bramek, to dalej ma duży potencjał. Trudno też znaleźć jedno słowo, by go opisać. Ma dużą siłę fizyczną, ale też ogromne umiejętności strzeleckie - podsumował niemiecki pomocnik.

Gundogan w poprzednim sezonie wystąpił łącznie w 51 spotkaniach w barwach City. Zdobył 11 bramek i zanotował siedem asyst.