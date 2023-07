Lewandowski pokazał mięśnie. Barcelona natychmiast znalazła idealny pseudonim

Robert Lewandowski wyjechał na urlop w niezbyt dobrym nastroju po kompromitacji, jakiej reprezentacja Polski doznała w meczu z Mołdawią (2:3). Mimo to kapitan naszej kadry całkiem nieźle bawił się na wakacjach, organizując m.in. uroczystość, na której odnowił przysięgę małżeńską. Powrócił już jednak z wypoczynku, a we wtorek stawił się na treningu FC Barcelony. Kibice i władze zespołu byli zachwyceni jego obecną formą. Klub wymyślił mu nawet wyjątkowy pseudonim.

FC Barcelona ma nowy przydomek dla Roberta Lewandowskiego

Piłkarze Xaviego rozpoczęli już przygotowania do nadchodzącego sezonu i wyruszyli na tournée po Stanach Zjednoczonych, gdzie rozegrają cztery spotkania. Najpierw w niedzielę 23 lipca zmierzą się z Juventusem, następnie zagrają z Arsenalem, później w Arlington dojdzie do starcia z Realem Madryt, a na koniec do konfrontacji z AC Milanem.

Kilka godzin temu na oficjalnym profilu FC Barcelony zamieszczono zdjęcie Roberta Lewandowskiego, prezentując jego aktualną formę fizyczną. "Mr. Universe" - napisano. Hiszpańska drużyna nawiązała tym samym do corocznych zawodów kulturystycznych organizowanych przez National Amateur Body-Builders Association.

Najsłynniejszym zdobywcą tego tytułu był w przeszłości Arnold Schwarzenegger, który trzykrotnie triumfował w plebiscycie w latach 1968-1970. Po raz pierwszy zdobył tytuł w wieku zaledwie 21 lat.

Lewandowski w ubiegłym sezonie rozegrał 46 meczów dla Barcelony, w których strzelił 33 gole oraz zanotował osiem asyst. Poza mistrzostwem Hiszpanii zdobył również tytuł króla strzelców La Liga. Tegoroczne rozgrywki rozpocznie 13 sierpnia, kiedy Barcelona zmierzy się na wyjeździe z Getafe.