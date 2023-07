Potężny skandal w La Liga. Rynsztok przy tym to mało. Aż wstyd cytować

W marcu dziennik "AS" poinformował o aferze związanej z pracownikiem UD Las Palmas Joelem Dominguezem, który został skazany przez sąd za znęcanie się nad nieletnią partnerką. Klub nie zastosował wobec niego żadnych środków dyscyplinarnych, a niedługo później Pablo Checa opublikował wywiady z ofiarą i jej matką. Te działania były powodem furii prezesa klubu, który telefonicznie groził dziennikarzowi.

REKLAMA

Zobacz wideo "FIFA" odchodzi do przeszłości. Powstało "EA Sports FC 24"

Groźby, wyzwiska i uniemożliwianie pracy. Prezes UD Las Palmas kompletnie przesadził. "S*** na wasze matki"

7 czerwca Miguel Angel Ramirez wykonał do dziennikarza telefon, który rozpoczął od krytykowania jego pracy, a później puściły mu nerwy. Pablo Checa wtedy też zaczął nagrywać rozmowę, której transkrypcję udostępnił dziennik "AS".

"Zamierzam nas*** na twoją p*** matkę. Jeśli cię zobaczę albo usłyszę na stadionie, to zmiażdżę ci głowę. Jesteś s***. Nie mieści mi się to w głowie, bo takim p*** jak ty mówię tylko jedno: s*** na wasze matki. Idź się p*** i już nigdy więcej z tobą nie rozmawiam" - powiedział prezes UD Las Palmas.

Policja ujawniła, co działo się na Camp Nou. 112 stron raportu o przekrętach

Korespondent dziennika "AS" zgłosił sprawę przełożonym, a ci wystosowali do Las Palmas list, w którym proszą umożliwienie "swobodnego, bezpiecznego i pokojowego korzystania z podstawowego prawa do informacji". Gazeta wysłała list ze zgłoszeniem sprawy również do władz LaLiga. Z kolei Pablo Checa planuje zgłosić sprawę na policję.

Przez ponad miesiąc Pablo Checa był konsekwentnie odsuwany z udziału we wszelkich wydarzeniach Las Palmas. Nie otrzymywał wstępu m.in. na prezentację nowych zawodników, nie mógł uczestniczyć w konferencjach prasowych, a także odmówiono mu wywiadu z zawodnikiem Kirianem Rodriguezem.

Nowemu piłkarzowi Barcy wyciągnęli wypowiedź sprzed lat. Niesamowite, co powiedział

W radiu Cadena SER Miguel Angel Ramirez postanowił przeprosić dziennikarza i zapewnił, że klub pozwoli mu z powrotem przychodzić na mecze piłkarskiego i koszykarskiego zespołu UD Las Palmas. Wygląda jednak na to, że sprawa nie zakończy się tylko na przeprosinach, a szefa klubu mogą czekać konsekwencje zarówno w sądzie, jak i grzywny od ligi.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

UD Las Palmas w zajęło drugie miejsce na zapleczu LaLiga i w sezonie 2023/24 znów wróci do ligowej elity. Ostatni raz było w niej w sezonie 2017/18, ale spadło z hukiem po przegraniu aż 26 meczów.