Nowemu piłkarzowi Barcy wyciągnęli wypowiedź sprzed lat. Niesamowite, co powiedział

Oriol Romeu pierwsze kroki w piłkarskiej karierze stawiał w Espanyolu, ale szybko przeniósł się do młodzieżowych zespołów FC Barcelony. W pierwszym zespole zagrał tylko dwa razy i w 2011 roku przeniósł się do Chelsea. Później grał jeszcze w Valencii, Stuttgarcie i Southampton, a miniony sezon spędził w Gironie. Wydawało się, że gra w coraz słabszych zespołach nie prowadzi go do powrotu do Katalonii, ale piłka nożna okazała się przewrotna.

Oriol Romeu wraca do FC Barcelony. Jeszcze dwa lata temu był na nią za słaby

Romeu w ostatnich latach najwyraźniej był świadomy, że już nigdy nie zagra w ulubionym klubie. Będąc gościem w podcaście hiszpańskiego dziennika "Marca" został zapytany, czy jest szansa na jego powrót do Barcelony. Bez wahania odpowiedział, że nie.

- Pytasz, czy mogę grać dla Barcelony? Nie, nie dzwonili do mnie, odkąd odszedłem. Żeby tam grać, to powinienem być na pewnym poziomie, a na nim nie jestem - stwierdził dosadnie hiszpański pomocnik.

Dwa lata później z FC Barceloną pożegnał się Sergio Busquets, a na pozycji defensywnego pomocnika Xavi potrzebował jego zastępcy. Klub finalnie zdecydował się, że to właśnie Romeu nadaje się, by nim zostać i 31-latek dołączył do wymarzonego zespołu. Co ciekawe, kwota transferu wyniosła 3,4 miliona euro plus odsetki, ale dodatkowej kwoty nie chciał zapłacić żaden z klubów. 31-latek był tak zdeterminowany, by grać w Barcelonie, że sam uiścił opłatę w siedzibie LaLiga i kosztowało go to setki tysięcy euro.

W poprzednim sezonie Oriol Romeu rozegrał 34 mecze w barwach Girony, zdobył dwa gole i zobaczył siedem żółtych kartek. Defensywny pomocnik jest znany z często bezpardonowej gry i sporej agresji na boisku.

Teraz Hiszpan poleciał z FC Barceloną na przedsezonowe sparingi w Stanach Zjednoczonych i tam prawdopodobnie zaliczy ponowny debiut. Pierwszy raz zagrał w koszulce Barcelony w maju 2011 roku w ligowym starciu z Deportivo La Coruna.