Media: Nowy piłkarz Barcelony dopłacił, żeby doszło do transferu. I to nie byle jaką kwotę

Oriol Romeu pierwsze kroki w piłkarskiej karierze stawiał w Espanyolu, ale szybko przeniósł się do młodzieżowych zespołów FC Barcelony. W pierwszym zespole zagrał tylko dwa razy i w 2011 roku przeniósł się do Chelsea. Później grał jeszcze w Valencii, Stuttgarcie i Southampton, a miniony sezon spędził w Gironie. Jego powrót do Katalonii wydawał się wręcz niemożliwy, ale jednak stał się faktem. Zawodnik sam o to zadbał.

REKLAMA

Zobacz wideo "FIFA" odchodzi do przeszłości. Powstało "EA Sports FC 24"

Oriol Romeu dopłacił do gry w FC Barcelonie. Tak chciał spełnić marzenie

Kataloński "Sport" informuje, że hiszpański pomocnik niezwykle pragnął powrotu do FC Barcelony i ucieszył się, kiedy usłyszał o zainteresowaniu ze strony klubu. Wiadomo było, że klub Joana Laporty będzie musiał zapłacić za niego 3,4 miliona euro klauzuli odstępnego, chociaż w ostatnich miesiącach zmaga się ze sporymi kłopotami finansowymi.

Barcelona szykuje wielki hit transferowy. "90 procent szans". A kibice go nie chcą

Do kwoty transferu doszły również odsetki, które według mediów wynosiły około 600 tysięcy euro i żaden z klubów nie chciał zapłacić ich w siedzibie La Liga w Madrycie. Zawodnik uznał, że by spełnić marzenie, sam wpłaci tę kwotę, tym samym rezygnując z części bonusu za podpis w nowym klubie. Inne hiszpańskie źródła podnoszą tę kwotę do nawet 1,1 miliona euro.

Klucz do sukcesu Lewandowskiego. Xavi twierdzi, że go ma. Ale jest problem

31-latek w zespole Xaviego ma zająć miejsce na pozycji defensywnego pomocnika, na której powstała luka po odejściu Sergio Busquetsa. Były kapitan Barcelony wypełnił kontrakt i został nowym zawodnikiem Interu Miami. Tam zagra z Leo Messim i Jordim Albą, z którymi dzielił szatnię na Camp Nou.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

W poprzednim sezonie w Gironie Oriol Romeu rozegrał 34 mecze, w których zdobył dwa gole i obejrzał dziewięć żółtych kartek. Zawodnik znany jest z ostrej gry, za co często był krytykowany, kiedy grał w angielskim Southampton.