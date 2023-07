Barcelona szykuje wielki hit transferowy. "90 procent szans". A kibice go nie chcą

- Bardzo chciałbym zagrać w FC Barcelonie. Zawsze była ona moim pierwszym wyborem. Marzyłem o transferze do niej od dziecka - stwierdził w tym tygodniu Joao Felix, napastnik Atletico Madryt w wywiadzie poprowadzonym przez Fabrizio Romano. Piłkarz od pewnego czasu chce zmienić otoczenie, ale nikt nie chce go kupić.

Aż 90 proc. szans na transfer Joao Felixa do FC Barcelony

Dziennikarz "AS", Manu Sainz, twierdzi, że transfer Felixa do FC Barcelony jest już przesądzony. - Marzenie Felixa wydaje się bliżej niż kiedykolwiek spełnienia. Atletico Madryt, choć jest wściekłe na piłkarza, to dało mu zielone światło zawodnikowi, by w końcu spełnił swoje życzenie. Portugalczyk jest bardzo podekscytowany możliwością transferu. Możliwe, że dojdzie on do skutku jeszcze w tym tygodniu. Będzie to wypożyczenie z opcją wykupu - czytamy w hiszpańskim dzienniku. Sainz dodał również, że w tym momencie szansę na ten transfer ocenia na aż 90 procent.

Ale niektórzy hiszpańscy dziennikarze uważają, że transfer wcale nie będzie taki łatwy do zrealizowania. - Jorge Mendes zaoferował Felixa Barcelonie. Portugalczyk jest skłonny poczekać nawet do końca okienka transferowego. Barcelona nie zamknęła drzwi, ale podkreśla, że obecnie operacja jest nie do wykonania. Musi odejść co najmniej jeden ważny piłkarz z linii ataku - pisze Toni Juanmarti.

- Xavi zgodziłby się na jego transfer, ale FC Barcelona rozważa jego przybycie tylko wtedy, gdy jego koszt będzie niski - pisze z kolei hiszpański dziennik "Sport". Jego dziennikarze zrobili sondę wśród internautów, czy sprowadziliby tego zawodnika do FC Barcelony. Aż 59 proc. ankietowanych odpowiedziało, że nie. Wielkim fanem zawodnika jest za to Joan Laporta, prezes FC Barcelony. Już w ubiegłym roku mówił, że bardzo podoba mu się gra Portugalczyka i z chęcią sprowadziłby go do Dumy Katalonii.

"Sport" wymienił też po trzy plusy i minusy transferu Felixa. Wśród plusów znalazły się: wielki talent i wiek, jego pragnienie przybycia do FC Barcelony i wszechstronność. Natomiast wśród minusów wysoka cena, koniecznośc robienia interesów z Atletico Madryt (po nieudanych transferach z Atletico Griezmanna czy Ardy Turana) i kontrowersyje, jakie wzbudza piłkarz.

Joao Felix przychodził do Atletico Madryt w 2019 roku, kiedy uznawano go za największy talent światowego futbolu. Klub ze stolicy Hiszpanii zapłacił za niego Benfice aż 127,2 miliona euro, co uplasowało zawodnika na piątym miejscu wśród najdroższych transferów w historii. Jego kariera nie zmierza jednak w dobrym kierunku i w Atletico Madryt już od dłuższego czasu chcą się go pozbyć. Diego Simeone, trener Atletico Madryt nie widzi dla niego miejsca w składzie.

Już poprzedniej zimy Joao Felix został wypożyczony do Chelsea za 11 milionów euro, a w kontrakcie zawarto klauzulę wykupu. W Premier League zawodnik rozegrał 16 meczów, w których zdobył cztery gole. Prezesi Chelsea po zakończeniu sezonu nie zdecydowali się na wykupienie zawodnika na stałe. FC Barcelona sezon 2023/2024 w La Lidze zainauguruje 13 sierpnia od wyjazdowego meczu z Getafe.