Była gwiazda Realu ujawnia. Miał ofertę z Barcelony. Oto jak ją skwitował

Isco jeszcze jako piłkarz Realu Madryt był wskazywany, jako wielki talent i przyszły triumfator Złotej Piłki. Pięć razy świętował wygraną w Lidze Mistrzów, rozegrał aż 353 mecze, zdobył 53 gole i zaliczył 57 asyst. Jego czas w Madrycie minął już dawno, a teraz po odejściu z Sevilli pozostaje bez pracy. Zawodnik wspomina, że w przeszłości mógł odejść do największego rywala madrytczyków.

Isco mógł odejść do FC Barcelony. Proponowali mu gigantyczne pieniądze, ale wolał Real Madryt

Hiszpański pomocnik odchodził z Malagi w 2013 roku jako młoda gwiazda i miał udowodnić to w Realu Madryt. Jego dobra forma przypadła jednak na trio Benzema - Bale - Ronaldo, co znacznie zahamowało rozwój jego kariery. W wywiadzie dla hiszpańskiego dziennika "Marca" przyznał, że w sezonie 18/19, kiedy trenerem był Santiago Solari, poczuł, że przestał się rozwijać. Już wtedy mógł zmienić barwy klubowe.

- Zastanawiałem się, co muszę zrobić, by czuć się ważny w klubie. Odnowili mój kontrakt, bo wygasał za rok i miałem wiele dobrych ofert. Bali się, że trafię do rywala - przyznał Isco.

Okazuje się, że ofensywny pomocnik mógł wtedy odejść do FC Barcelony. - Bartomeu zadzwonił do mnie. Za to co on wtedy chciał zapłacić... - wspomina i dodaje: - Ale wtedy w Madrycie czułem się bardzo dobrze, z kolegami i całą atmosferą w szatni. To była drużyna moich marzeń, z którą wygrałem to, o czym marzyłem. Nie opuściłbym Realu Madryt za całe złoto świata. Poza tym miasto jest cudowne. Uważałem wtedy, że nie spodoba mi się nigdzie indziej.

Finalnie Isco w Realu został jeszcze trzy lata i odszedł w sierpniu 2022 roku do Sevilli. W Andaluzji nie zrobił furory i w zaledwie 19 meczach zdobył jedną bramkę i miał trzy asyst. Od grudnia 2022 roku pozostaje bez klubu i szuka nowego pracodawcy. Przekonuje, że może jeszcze wrócić na wysoki poziom. Sam mówi o sobie:

- Ciężko pracujący zawodnik, który chce grać w piłkę nożną, chce pokazać, że jest sprawny fizycznie. Nadal jestem zmotywowany, z wielkim pragnieniem gry w piłkę nożną. Jestem młody i chcę trenować, strzelać gole, sprawiać, że ludzie się cieszą, bawić się, pchać drużynę do przodu i rywalizować. To mnie ekscytuje - podsumował 31-latek.