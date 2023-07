Klucz do sukcesu Lewandowskiego. Xavi twierdzi, że go ma. Ale jest problem

Robert Lewandowski rozpoczyna drugi sezon w barwach FC Barcelony. O ile w pierwszym jego drużyna dobrze spisywała się w rozgrywkach La Liga (zdobyła mistrzostwo kraju), o tyle w Lidze Mistrzów poniosła kompletną klęskę. Zdaniem dziennika "Sport" Xavi przeanalizował, co poszło nie tak w europejskich pucharach i zamierza temu zaradzić. Kluczowy w jego strategii będzie Polak.

Xavi znalazł przyczyny klęski w Europie. "Niewiele można winić Lewandowskiego". Wie, jak pomóc

Jak zauważa "Sport", FC Barcelona rozegrała kapitalny sezon w defensywie. W lidze straciła tylko 20 bramek. Zupełnie inaczej było jednak w Europie. Tam w zaledwie ośmiu meczach dała ich sobie strzelić 16. Mimo to dziennikarze przekonują, że problemem FC Barcelony był atak. - Liga została wygrana w zasadzie dzięki doskonałości defensywnej, a drużyna przegrała w Europie z powodu jednej z niezgłębionych tajemnic, jakie kryje w sobie piłka nożna. System defensywny nie pozwolił zdominować rywali z kontynentu - czytamy.

W tej sytuacji można stwierdzić, że odpowiedzialny jest za to Lewandowski. Zdaniem "Sportu" trener Katalończyków doszedł do innych wniosków. - Xavi uważa, że niewiele można winić Lewandowskiego, zdecydowanie najlepszego strzelca zespołu, więc jego diagnoza jest taka, że wystarczającej liczby bramek Polakowi nie zapewniła formacja odpowiedzialna za kreatywność - dowiadujemy się z artykułu. We wszystkich rozgrywkach Lewandowski strzelił dla FC Barcelony 33 gole.

Winę za niepowodzenia ponoszą więc pomocnicy. Problem teoretycznie już został rozwiązany, za sprawą wielkiego transferu. - Krótko mówiąc, w tym roku trzeba lepiej współpracować z Lewandowskim. Z tego powodu podpisanie kontraktu z Guendoganem było priorytetem. Obaj grali razem i dobrze się rozumieli, w Dortmundzie. Poza tym Niemiec ma doskonałe ostatnie podanie. Xavi uważa, że kluczem do sukcesu w tym sezonie, będzie poprawa więzi z Polakiem - podsumowuje "Sport".