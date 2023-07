Oficjalnie: Barcelona ogłosiła transfer. Powrót po 12 latach. Zastąpi legendę

FC Barcelona kilka tygodni temu pożegnała Sergio Busquetsa, który po 15 latach gry i zdobyciu 31 trofeów nie przedłużył kontraktu i odszedł do Interu Miami. W związku z tym musiała pozyskać zawodnika na pozycję defensywnego pomocnika. Wśród kandydatów wymieniano Martina Zubimendiego, Joshuę Kimmicha czy Marcelo Brozovicia, ale padło na kogo innego.

REKLAMA

Zobacz wideo Kulisy spotkania z Lewandowskim. "Bardzo mnie to uderzyło"

FC Barcelona znalazła następcę Sergio Busquetsa. Sprowadziła Oriola Romeu

W środę 19 lipca klub oficjalnie poinformował o sprowadzeniu Oriola Romeu z Girony, który podpisał kontrakt do końca czerwca 2026 r. Klauzula odstępnego wyniesie 400 milionów euro. 31-latek jest wychowankiem Barcelony, w jej barwach rozegrał dwa spotkania w sezonie 2010/11, ale po jego zakończeniu odszedł, gdyż nie był w stanie wygrać rywalizacji choćby z Busquetsem. Teraz spróbuje go zastąpić.

Na nagraniu zamieszczonym przez Carlosa Monfrota, dziennikarza Jijantes FC widać, że Romeu rozpoczął treningi z nowym zespołem. Znajdzie się też na pokładzie samolotu, którym w środę Barcelona uda się na amerykańskie tournée.

Więcej podobnych treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Atletico wściekłe na Felixa. "Brak szacunku". Dostał zgodę na odejście do giganta

Oriol Romeu trzecim piłkarzem pozyskanym przez FC Barcelonę tego lata

31-letni pomocnik jest trzecim wzmocnieniem Barcelony w tym oknie transferowym. Wcześniej sprowadziła ona pomocnika Ilkaya Guendogana oraz obrońcę Inigo Martineza, obaj przyszyli na zasadzie wolnego transferu. Wszyscy trzej będą mogli zaliczyć nieoficjalny debiut w Stanach Zjednoczonych.

Pierwszy Polak odpadł już z Ligi Mistrzów. Rywal nie dał żadnych szans

Po odejściu ze stolicy Katalonii w 2011 r. Romeu trafił do Chelsea, z którą w debiutanckim sezonie wygrał Ligę Mistrzów. Stamtąd był wypożyczany do Valencii i Stuttgartu, a w 2015 r. przeszedł do Southampton. Tam spędził aż siedem lat i we wrześniu ubiegłego roku przeniósł się do Girony.