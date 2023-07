Atletico wściekłe na Felixa. "Brak szacunku". Dostał zgodę na odejście do giganta

Joao Felix w wieku 23 lat znalazł się na zakręcie kariery. W Atletico Madryt nie czuje się najlepiej, a żaden klub nie chce go kupić. Wydawało się, że rozwiązaniem będzie wypożyczenie do Chelsea. Portugalczyk trafił tam w styczniu i początkowo w Londynie planowano transfer definitywny, ale skończyło się na czterech bramkach w 20 meczach i klub porzucił te plany.

Joao Felix wprasza się do FC Barcelony. "Zawsze była ona moim pierwszym wyborem"

Po powrocie do Madrytu Felix i jego agent Jorge Mendes zaczęli intensywnie szukać chętnych. Problem stanowi jednak zaporowa cena. Ateltico kupiło go w 2019 r. za 127,20 mln euro i chciałoby stracić na nim jak najmniej. Felix miał być już oferowany FC Barcelonie, ale nic z tego nie wyszło. Teraz gracz postanowił postawić wszystko na jedną kartę.

Portugalczyk za pośrednictwem dziennikarza Fabrizio Romano złożył dość zaskakujące oświadczenie. Mocno zalecał się w nim do FC Barcelony, zupełnie nie bacząc na dotychczasowe relacje z Atletico. - Bardzo chciałbym grać w FC Barcelonie. Zawsze była ona moim pierwszym wyborem i chciałbym tam dołączyć. Od dziecka było to moim marzeniem. Jeśli tak się stanie, będzie to spełnienie marzeń - powiedział.

Atletico wściekłe na Felixa. "Brak szacunku". Dało FC Barcelonie zielone światło

Na te słowa szybko zareagował klub z Civitas Metropolitano. - Agent zawodnika doskonale zna warunki, które muszą zostać spełnione, aby Joao mógł opuścić klub. Od teraz nie mamy już nic do komentowania w tej sprawie - oświadczyły władze Atletico. Jak donosi "Mundo Deportivo", jego działacze są negatywnie zaskoczeni taką postawą. Uważają ją za brak szacunku i profesjonalizmu ze strony Portugalczyka, który niepotrzebnie komplikuje sobie życie.

Wydaje się jednak, że Felix osiągnie zakładany cel. Ściągnięcie go od dawna było wielkim marzeniem prezesa FC Barcelony Joana Laporty, a jak podaje Manu Sainz z dziennika "AS", Atletico dało właśnie FC Barcelonie zielone światło na wypożyczenie Feliksa z opcją wykupu. Transfer może stać się faktem jeszcze w tym tygodniu.