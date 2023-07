Perełka wśród stadionów. Tak wygląda obiekt za niemal miliard euro

Real Madryt w poniedziałek 17 lipca opublikował dane dotyczące dochodów oraz wydatków za ubiegły sezon. Wśród tych liczb pojawia się też kwota za przebudowę Santiago Bernabeu. Cena nowego obiektu zwala z nóg. To niemalże miliard euro!

Fot. Markus Unger, CC BY 2.0 , via Wikimedia Commons, Luis Garcia, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons