"Wielkie marzenie Lewandowskiego". Oto jego cel. "Nie ma wątpliwości"

Robert Lewandowski po wakacjach w Toskanii wrócił do Barcelony, by przygotowywać się do kolejnego sezonu. Według katalońskiego "Sportu" we wtorek Polak przejdzie testy medyczne, po czym z całym zespołem uda się na obóz przygotowawczy do Stanów Zjednoczonych. FC Barcelonę czeka tam małe tournée, w trakcie którego rozegra ona cztery mecze towarzyskie.

REKLAMA

Zobacz wideo

Lewandowski chce po raz drugi wygrać Ligę Mistrzów. FC Barcelona jest na to gotowa? "Położono podwaliny"

Zdaniem "Sportu" Lewandowski wrócił do klubu wypoczęty i gotowy spełniać założone cele. Te w Hiszpanii już są znane. "Polski napastnik od pierwszego dnia był pragmatyczny i realistyczny. Dołączył do FC Barcelony, stawiając sobie za wspólny cel wygranie La Ligi, ale teraz chce więcej. Po roku współpracy z Xavim położono podwaliny pod krok naprzód i ambitniejsze działania w Europie. Nie ma wątpliwości, że stworzono zespół, który będzie walczył o Ligę Mistrzów" - czytamy. Do tej pory Lewandowski sięgnął po zwycięstwoi w tych rozgrywkach tylko raz - w sezonie 2019/20 z Bayernem Monachium.

Dramat. Piłkarz bestialsko zaatakował sędziego. Padł nieprzytomny [WIDEO]

To właśnie wygrana w Lidze Mistrzów ma być "wielkim marzeniem Lewandowskiego", o którym pisze "Sport" w tytule. Dziennikarze wierzą, że w drugim sezonie z polskim napastnikiem w składzie Barcelony będzie to możliwe. Wskazują bowiem na niesamowity rozwój takich graczy, jak Araujo, Pedri, Balde czy Gavi, a także solidne wzmocnienia w postaci Ilkaya Guendogana i Inigo Martineza.

Napoli gotowe na odejście Zielińskiego. Znaleźli następcę Polaka

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

Powołując się na kontakty z bliskim otoczeniem Lewandowskiego "Sport" twierdzi również, że piłkarz z dużym zaangażowaniem śledził poczynania transferowe FC Barcelony i docenia wysiłek, jaki w nie włożono. 34-latek liczy szczególnie na owocną współpracę z Guendoganem, z którym zna się jeszcze z czasów gry w Borussii Dortmund. To Lewandowski ma pomóc reprezentantowi Niemiec zintegrować się z zespołem i liczy, że ten poprawi konkurencyjność w środku pola.

Hiszpańska ekstraklasa rozpoczyna rozgrywki 11 sierpnia. Barcelona w pierwszym spotkaniu zmierzy się 13 sierpnia z Getafe na wyjeździe.