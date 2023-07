Są szczegóły hitowego transferu Barcelony. Duży udział Lewandowskiego

Kontrakt Guendogana z Manchesterem City obowiązywał do końca czerwca bieżącego roku, w związku, z czym reprezentant Niemiec do FC Barcelony dołączył jako wolny gracz. Jest on pierwszym transferem mistrzów Hiszpanii tego lata. Drugim jest Inigo Martinez, którego przyjście ogłoszono dwa tygodnie temu.

Guendogan konsultował transfer z Lewandowskim. Zdradził kulisy transferu do Barcelony

W ubiegłym sezonie Ilkay Guendogan zdobył z Manchesterem City absolutnie wszystko. Niemiec jako kapitan angielskiej drużyny poprowadził ją do mistrzostwa Premier League, Pucharu Anglii oraz zdobycia Ligi Mistrzów. Upragnione trofeum zdobył dopiero za trzecim razem. W 2021 roku w Manchesterze City przegrał finał z Chelsea, a w 2013 jako gracz Borussii Dortmund musiał uznać wyższość Bayernu Monachium.

Guendogan w tamtym finale zdobył dla Borussii bramkę z rzutu karnego, jednak to nie wystarczyło, aby pokonać Bawarczyków, którzy ostatecznie wygrali 2:1. W wyjściowym składzie dortmundczyków razem z Niemcem znalazł się także Robert Lewandowski. Obaj panowie w zespole z Zagłębia Ruhry grali razem w latach 2011-2014.

To właśnie znajomość z Lewandowskim, który w Barcelonie występuje od ubiegłego sezonu, jeszcze bardziej upewniła Guendogana w przekonaniu, że chce trafić do Katalonii. W filmie na YouTube z pierwszego dnia w klubie 32-latek opowiada, że konsultował się z Polakiem przed zmianą barw.

- Rozmawiałem z Robertem, kiedy graliśmy z Polską przed wakacjami. Był pełen podziwu dla klubu, miasta i piłki w Hiszpanii. Kiedy rozmawiał ze mną na ten temat, widziałem radość na jego twarzy. To nie było oczywiście niezbędne, ponieważ byłem raczej pewny przenosin, ale te rozmowy były bardzo pozytywne - przyznał.

Poza tym Guendogan opowiadał o swoim sentymencie do FC Barcelony i emocjach związanych z tym klubem. - To jest jak spełnienie marzeń. Pamiętam kiedy byłem dzieckiem i oglądałem mecze Barcy, gdy grali tam tacy piłkarze jak Guardiola czy Rijkaard. Od tamtego momentu śledzę poczynania klubu w każdym sezonie. Oczywiście byłem tutaj zarówno jako piłkarz, jak i jako zwykły kibic na trybunach, więc jestem bardzo dumny z bycia teraz częścią tej drużyny - wyznał Niemiec.

Ilkay Guendogan w sezonie 2022/2023 dla Manchesteru City rozegrał łącznie 51 meczów, w których zdobył 11 goli i zanotował siedem asyst. Pierwsze mecze pomocnika w barwach nowego zespołu kibice będą mogli oglądać już pod koniec lipca, kiedy to FC Barcelona wybierze się w tournée po Stanach Zjednoczonych. Wówczas rozegra kilka meczów towarzyskich z takimi klubami jak Arsenal, AC Milan, czy Real Madryt.