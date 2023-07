Podsumowali Lewandowskiego w Barcelonie. Co za słowa. "Wybitny geniusz"

FC Barcelona w poprzednim sezonie wygrała rozgrywki ligi hiszpańskiej po raz pierwszy od sezonu 2018/19. W tamtym czasie w Barcelonie wciąż grali m.in. Luis Suarez czy Lionel Messi. Argentyńczyk strzelił wówczas 36 goli w La Liga i zanotował 14 asyst.

Świetny sezon Lewandowskiego. "Uczynił absencję Messiego mniej traumatyczną"

I choć liczby Roberta Lewandowskiego nie były aż tak dobre jak mistrza świata z ostatniego mundialu, to Polak był kluczową postacią Barcelony w mistrzowskim sezonie 2022/23. Z 23 bramkami został królem strzelców La Ligi. Do tego kapitan reprezentacji Polski dołożył też siedem asyst. "Mundo Deportivo" - jedna z największych gazet sportowych w Hiszpanii - docenia ten wkład i zauważa, że "jego adaptacja była meteoryczna i już jest liderem w szatni i na boisku".

A to dopiero początek pochwał pod adresem Lewandowskiego. "Wybitny geniusz, który uczynił absencję Messiego mniej traumatyczną" - to zdanie, które wielu piłkarzy chciałoby usłyszeć w kontekście swojej osoby. Udało się to kapitanowi reprezentacji Polski, który jest chwalony na każdym kroku przez kolegów z drużyny, trenera oraz dziennikarzy.

"Prawda jest taka, że Barcelona podpisała nie tylko napastnika, ale profesjonalistę, sportowca dbającego o detale, dietę i pracującego nad aspektami fizycznymi ze specjalną uwagą. Wartości, które prezentuje od początku swojego przybycia, pokazują jego gigantyczną jakość" - pisze o Lewandowskim "Mundo Deportivo" i wskazuje na jego osiągnięcia osobiste i zespołowe w minionym sezonie.

Lewandowski miał słabszy okres. Pamięta mu się formę po mundialu

Jednocześnie, żeby nie było zbyt kolorowo, dziennikarz zauważa, że sezon Roberta Lewandowskiego można podzielić na dwa okresy. Ten do mistrzostw świata, gdy Polak strzelał bramkę za bramką oraz ten po mundialu w Katarze, gdy wpadł w kryzys formy. Jednak ostatecznie stwierdza, że Lewandowski może być zadowolony z pierwszego sezonu w Barcelonie, a zdobyte przez niego bramki były "manną" dla zespołu.