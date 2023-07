Ale bestia! Przemiana gwiazdy Barcelony, wziął przykład z Lewandowskiego [ZDJĘCIE]

FC Barcelona od kilku dni przygotowuje się do startu nowego sezonu. Niedawno do treningów dołączyli także zawodnicy, którzy w czerwcu rozgrywali mecze w kadrach narodowych. Wśród nich jest m.in. młody Pedri, który podczas urlopu nie próżnował. 20-latek nieco zmienił się w stosunku do minionych rozgrywek.

Pedri przeszedł metamorfozę. Przybrał aż 7 kilogramów!

W niedzielny poranek na jednym z profilów w mediach społecznościowych poświęconych FC Barcelonie pojawiło się zdjęcie Pedriego z ostatniego treningu Katalończyków. Pedri, który kojarzony jest z drobną posturą, już tak nie wygląda! Na fotografii widać przemianę zawodnika, który nabrał masy mięśniowej.

Według mediów 20-latek w ciągu minionego miesiąca przybrał aż siedem kilogramów! "Podniósł swoją obecną wagę do 67 kg! Chce uzyskać około 70 kg, aby uzyskać maksymalną wydajność i równowagę" - czytamy na Twitterze.

Kibice są pod wrażeniem przemiany młodego zawodnika. I rzeczywiście trzeba przyznać, że nabranie siedmiu kilogramów w miesiąc i wyrobienie masy mięśniowej robi wrażenie! "Jestem dumny z niego", "Praktycznie niemożliwe", "Jaki progres" - czytamy.

Niewykluczone, że Pedri wziął przykład ze swojego dobrego boiskowego kolegi Roberta Lewandowskiego, który od lat imponuje masą mięśniową. Jeszcze przed transferem do FC Barcelony Matthias Blankenburg, trener personalny Bayernu, porównywał Polaka do... Cristiano Ronaldo.

Przed Pedrim i Lewandowskim kolejny bardzo ważny sezon na boiskach krajowych i europejskich. FC Barcelona już niebawem wyleci na tournee do Stanów Zjednoczonych, gdzie rozegra kilka meczów towarzyskich m.in. z Realem Madryt czy Milanem.