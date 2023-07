Nowy rywal Lewandowskiego narozrabiał. Wywołał burzę [ZDJĘCIE]

Vitor Roque do FC Barcelony powinien dołączyć na początku sezonu 2024/25. Klub co prawda oficjalnie go wykupił za 30 mln i kolejne 30 w bonusach, ale by tego lata uniknąć kłopotów z rejestracją, piłkarz jeszcze rok spędzi w Athletico Paranaense. Najwyraźniej nadchodzące przenosiny do tak wielkiego klubu jak FC Barcelona rozzuchwaliły 18-latka, bo ten przy pierwszej okazji pokazał charakterek.

Chodzi o czwartkowe starcie w pucharze Brazylii. Zespół Vitora Roque rywalizował w ćwierćfinale tych rozgrywek z Flamengo. W pierwszym meczu ekipa z Rio de Janeiro wygrała 2:1. W drugim ponownie okazała się lepsza, tym razem wygrała 2:0 i Athletico Paranaense odpadło. Młodzian nie mógł się jednak z tym pogodzić.

Postanowił więc zrzucić winę za porażkę na sędziego. Zamieścił na InstaStories zdjęcie, na którym stoi tuż za arbitrem Braulio da Silvą Machado i dołączył do niego wymowny dopisek: "12 x 11". Zasugerował w ten sposób, że sędzia przez swoją stronniczość był dwunastym zawodnikiem drużyny Flamengo.

Vitor Roque screen: https://www.instagram.com/vitor_roque9/

Problem w tym, że jeżeli ktoś mógł mieć pretensję do arbitra, to jedynie rywale. Największe kontrowersje wzbudziły bowiem nieuznany gol Gabriela Barbossy, przy którym dopatrzono się milimetrowego spalonego oraz czerwona kartka dla Gersona. Były pomocnik Romy i Olympique'u Marsylia wdał się w przepychankę z Thiago Heleno. Obaj wylecieli z boiska, choć to obrońca Athletico odpychał rywala. Mimo to Flamengo zdołało wygrać. Dlatego też brazylijskie media ataki Vitora Roque uznały za skrajnie nietrafione.

Gracze Athletico Paranaense sami skomplikowali sobie sprawę awansu już w pierwszej połowie. Samobójczym trafieniem popisał się Erick. W doliczonym czasie gry wynik na 2:0 ustalił Gabriel Barbossa. Swoją szansę miał także Roque, ale jej nie wykorzystał. W 27. minucie wyszedł do sytuacji sam na sam z bramkarzem i huknął nad poprzeczką.