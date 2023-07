Media: FC Barcelona lada chwila ogłosi transfer. Powrót po 10 latach

Pomimo dużych transferów Realu Madryt FC Barcelona nie zamierza w tym sezonie stracić tytułu mistrza Hiszpanii. Ponadto chce osiągnąć lepszy wynik w rozgrywkach Pucharu Króla, a przede wszystkim w europejskich pucharach. Mają w tym pomóc nowi piłkarze, którzy zostali pozyskani w letnim okienku transferowym. Podpisano już kontrakt zarówno z Ilkayem Guendoganem, jak i Inigo Martinezem, natomiast jest jednak jeszcze kilka nazwisk, które mogą niedługo zasilić szeregi katalońskiego zespołu.

FC Barcelona jest bliska porozumienia z Gironą. Oriol Romeu już niedługo może wrócić do klubu

Zaledwie kilkadziesiąt godzin temu informowaliśmy o tym, że władze FC Barcelony spoglądają na sytuację ich byłego gwiazdora, a obecnie piłkarza Liverpoolu Thiago. Zaznaczyliśmy również, że mają na radarze dodatkowo Giovaniego Lo Celso oraz zawodnika Girony Oriola Romeu, którego negocjacje z mistrzami Hiszpanii znacząco poszły do przodu.

Nowe informacje w tej sprawie przekazał nie tak dawno hiszpański "Sport". Według tamtejszych dziennikarzy FC Barcelona jest blisko osiągnięcia porozumienia z Gironą i już w najbliższych godzinach powinniśmy się spodziewać oficjalnego ogłoszenia tego transferu.

Do tej pory na przeszkodzie w finalizacji rozmów stały finanse. Klauzula wykupu pomocnika wynosi osiem milionów euro, ale FC Barcelona nie mogła tyle za niego zapłacić. Jego aktualny pracodawca również nie chciał obniżyć ceny, dlatego oba zespoły dogadały się, że jego macierzysty klub zapłaci za niego osiem milionów, ale będą one rozłożone w ratach - cztery miliony stałej oraz pozostałe cztery w bonusach.

Romeu opuścił FC Barcelonę w 2011 roku, kiedy podpisał kontrakt z Chelsea. Po dwóch latach gry dla angielskiego klubu zaczął się etap wypożyczeń. Najpierw trafił do Valencii, a później do Stuttgartu. W 2015 roku został sprzedany do Southampton i w jego barwach występował przez kolejne siedem lat. We wrześniu władze Girony zdecydowały się go wykupić z tegorocznego spadkowicza Premier League i podpisać z nim trzyletnie zobowiązanie. W ubiegłym sezonie Hiszpan rozegrał 34 mecze, w których strzelił dwa gole.