"Nowy Lewandowski" rozwścieczył Anglików. Wybrał grę z Polakiem

W lipcu 2024 roku do FC Barcelony dołączy utalentowany brazylijski napastnik - Vitor Roque. Co prawda 18-latek został już zakupiony przez zespół Xaviego, jednak w drużynie Roberta Lewandowskiego pojawi się dopiero za rok. Według Fabrizio Romano kwota transferu wyniosła w sumie około 60 mln euro. Okazuje się, że angielskie zespoły oferowały Athletico Paranaense za piłkarza jeszcze więcej.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski: Ciężko coś powiedzieć, bo to jest niewiarygodne

Vitor Roque nie był zainteresowany ofertami z Anglii. Wybrał FC Barcelonę

Umowa 18-latka ma obowiązywać do 2031 roku, a klauzula wykupu opiewa na kwotę aż 500 mln euro. Ostatnio agent zawodnika zdradził, że Roque znalazł się w kręgu zainteresowań nie tylko FC Barcelony. O młodego napastnika do końca walczył m.in. Manchester United oraz Tottenham, którzy proponowali brazylijskiemu klubowi aż 85 mln funtów. Mimo to Vitor Roque zdążył już podjąć decyzję i nie miał zamiaru jej zmieniać.

Media: Sensacyjny zwrot akcji ws. Krychowiaka. Transfer upadł. Uratować go ma Michniewicz

- Mogę potwierdzić, że angielskie kluby próbowały przejąć umowę. Tottenham i United wysłali ważne oferty, znacznie lepsze niż Barca, blisko 85 milionów funtów. Vitor chciał tylko Barcy, nie było szans na zmianę zdania - mówił agent Roque, cytowany przez "The Sun.

W sumie 18-letni napastnik rozegrał w zespole Athletico Paranaense 67 spotkań, w których udało mu się strzelić 22 bramki i zaliczyć dziewięć asyst. Czy Roque za rok może wygryźć Roberta Lewandowskiego z pierwszego składu Barcelony?

Lewandowski królem antyrankingu Policzyli wszystko. Niewiarygodne

- To bardzo obiecujący młody człowiek, z dużą przyszłością. Barca wygrywa dużo, bierze świetnego piłkarza. Roque jest mobilną dziewiątką. Brazylijczycy potrzebują trochę czasu, aby znaleźć najlepszą wersję siebie w Europie. To normalne. Myślę jednak, że Vitor Roque może bardzo szybko dostosować się do futbolu Barcy. Fizycznie i technicznie jest przygotowany, bardzo dobrze rozumie grę. To ułatwi mu zrozumienie jego taktycznego miejsca w zespole pomimo młodego wieku - mówił o piłkarzu selekcjoner brazylijskiej młodzieżówki, Ramon Menezes.