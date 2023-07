Szykuje się sensacyjny powrót. Barcelona spogląda na byłą gwiazdę, grał jeszcze z Xavim

Ostatnie tygodnie na rynku transferowym są niezwykle owocne dla FC Barcelony. Do zespołu przyszli już Ilkay Guendogan oraz Inigo Martinez, ale wciąż nie zaspokoili apetytów władz klubu. Wiadomo już, że w styczniu do stolicy Katalonii trafi również Vitor Roque, a ciągle na radarze drużyny jest 18-letni obrońcy Ivan Fresneda. To jednak nie koniec, ponieważ zespół rozważa również transfer byłego gwiazdora.

Szykuje się sensacyjny powrót? FC Barcelona myśli o sprowadzeniu Thiago

Przedstawiciele FC Barcelony nie byli zadowoleni, kiedy dowiedzieli się, że Leo Messi przenosi się do Interu Miami i nie uda się im się doprowadzić do powrotu Argentyńczyka na Camp Nou. Sytuację chcieli wykorzystać agenci Neymara, którzy zaoferowali piłkarza byłemu pracodawcy. Odpowiedź była jednak stanowcza. Jak się okazuje, kolejny były zawodnik mistrzów Hiszpanii może wrócić do drużyny.

Hiszpański "Sport" przekazał w środę, że FC Barcelona spogląda na sytuację Thiago w Liverpoolu. 32-latek ma jeszcze rok ważnego kontraktu, ale jego wszechstronność może być kluczowa w kontekście powrotu do klubu, w którym się wychował. Dean Jones podał, że Liverpool nie chce zmuszać go do odejścia, jednak jeśli pojawi się jakaś konkretna oferta, to są w stanie ją rozważyć. Zespół sprowadził w tym okienku zarówno Dominika Szoboszlaia, jak i Alexisa Mac Allistera, dlatego nie wyklucza pozbycia się Hiszpana.

Prezes FC Barcelony Joan Laporta powiedział w rozmowie z hiszpańskim dziennikiem, że chce jeszcze wzmocnić drużynę bocznym obrońcą oraz dwoma pomocnikami. Drużyna ma również na radarze Giovaniego Lo Celso oraz Oriola Romeu, natomiast analizuje wszystkie możliwe scenariusze. Zwolennikiem powrotu Thiago jest oczywiście Xavi, który zna go jeszcze ze wspólnych występów na murawie.

Thiago odszedł z FC Barcelony w 2013 roku, kiedy podpisał kontrakt z Bayernem Monachium. Po siedmiu latach został jednak sprzedany do Liverpoolu za 22 miliony euro. Portal Transfermarkt wycenia go na 15 mln euro.