Nikt nie chce jednego z najdroższych piłkarzy świata. Tylko jedna oferta

Joao Felix przychodził do Atletico Madryt w 2019 roku, kiedy uznawano go za największy talent światowego futbolu. Klub ze stolicy Hiszpanii zapłacił za niego Benfice aż 127,2 miliona euro, co uplasowało zawodnika na piątym miejscu wśród najdroższych transferów w historii. Jego kariera nie zmierza w dobrym kierunku i w Madrycie chcieliby się go pozbyć. Zarówno klubu, jak i zawodnik mają jednak spory problem.

W Atletico uznali, że Joao Felix nie jest potrzeby już poprzedniej zimy. Zawodnik został wypożyczony do Chelsea za 11 milionów euro, a w kontrakcie zawarto klauzulę wykupu. W Premier League zawodnik rozegrał 16 meczów, w których zdobył cztery gole i obejrzał czerwoną kartkę w debiucie z Fulham. Londyńczycy nie zdecydowali się wykupienie go na stałe.

Z tego powodu Felix wrócił do Madrytu i po wakacjach rozpoczął treningi z zespołem. Trener Diego Simeone nie widzi go jednak w składzie i nie traktuje go, jako poważną opcję w przyszłym sezonie. "Marca" informuje, że Atletico chciałoby sprzedać go tego lata, a sam zawodnik jest zainteresowany odejściem. Najbardziej chciałby trafić do Paris Saint-Germain.

Problem w tym, że PSG ma nie być chętne na sprowadzenie 23-latka i nie złożyło mu żadnej propozycji. Do jego agenta wpłynęła tylko jedna oferta z Aston Villi, która widziałaby Felixa, jako najważniejszego piłkarza nowego projektu. Portugalczyk woli jednak dołączyć do zespołu, który gra w Lidze Mistrzów i na razie odrzucił propozycję.

Hiszpański dziennik "ABC" informuje, że trudną sytuację Felixa za wszelką cenę chce rozwiązać jego agent. Jorge Mendes miał kontaktować się z kilkoma klubami Premier League i zaoferował swojego zawodnika m.in. Manchesterowi United. Kontrakt Joao Felixa z Atletico obowiązuje do lata 2027 roku i madrytczycy zadają sobie sprawę, że nie odzyskają całej kwoty, którą za niego płacili. Są również gotowi, by wypożyczyć go na kolejny sezon w celu niepłacenia jego wysokiej pensji.