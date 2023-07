Nowa pasja Roberta Lewandowskiego. Spektakularne nagranie

Ostatnie tygodnie sezonu były słodko-gorzkie dla Roberta Lewandowskiego. Choć zdobył z FC Barceloną podwójną koronę (mistrzostwo i Superpuchar Hiszpanii), zostając także królem strzelców La Liga, to zawiódł w reprezentacji Polski. Wprawdzie zdobył gola w pierwszej połowie meczu el. do Euro 2024 z Mołdawią (2:3), ale w drugiej odsłonie spotkania był całkowicie niewidoczny. Nie zareagował na katastrofalną postawę kolegów z drużyny, w związku z czym wiele osób żądało od niego nawet oddania opaski kapitańskiej.

REKLAMA

Zobacz wideo Marciniak o ofertach: Kusi mnie nie tylko Arabia. Ale pieniądze to nie wszystko

Lewandowski oddaje się nowej dyscyplinie sportu. Umiejętności opanowane do perfekcji

Nic dziwnego, że Lewandowski musiał odreagować stresy z ostatnich tygodni i wybrał się z rodziną na wakacje. Już na początku lipca przebywał w Turcji, gdzie odwiedził jeden z najsłynniejszych parków rozrywki na świecie - "Land of Legends". Natomiast w miniony weekend razem z żoną wyprawił huczną imprezę w malowniczej Toskanii, na której para odnowiła przysięgę małżeńską z okazji 10. rocznicy ślubu. Po szalonej zabawie Lewandowski postanowił przedłużyć pobyt we Włoszech, gdzie nie zwalnia tempa.

Totalne szaleństwo! Niewiarygodne, ile kosztuje nowe cacko Neymara. Unikat

Mimo wakacji Polak nie rezygnuje z aktywności fizycznej, o czym świadczy jedno z jego ostatnich nagrań na Instagramie. Widać na nim, jak piłkarz próbuje swoich sił w nowej dyscyplinie sportu - surfingu. Do tego celu wykorzystał deskę elektroniczną. Całe wideo robi wrażenie - Lewandowski opanował nowe umiejętności do perfekcji, ani razu się nie zachwiał i swobodnie lewitował nad wodą.

To nie pierwszy raz, kiedy 34-latek oddaje się surfingowi. Podobnie było przed rokiem, gdy trwała saga transferowa z jego udziałem. Wówczas także wybrał się z rodziną na wakacje, gdzie surfował po hiszpańskich wodach, co zachwyciło internautów.

Robert Lewandowski Screen z Robert Lewandowski / InstaStory

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl.

Najpiękniej położony stadion w Polsce zrównany z ziemią

Już niedługo Lewandowski wróci do treningów

Teraz przed Lewandowskim jeszcze kilka dni odpoczynku. Choć jego koledzy z Barcelony wrócili już do treningów 10 lipca, to Polak dostał wolne z uwagi na grę w meczach reprezentacji. Sezon ligowy Katalończycy rozpoczną w sierpniu. Z kolei do gry w drużynie narodowej napastnik powróci we wrześniu przy okazji eliminacji do Euro 2024. W nich Biało-Czerwoni zmierzą się z Wyspami Owczymi (7 września) i Albanią (10 września). To właśnie w tych meczach Lewandowski spróbuje zmazać złe wrażenie po kompromitacji z Mołdawią.