Neymar zaoferowany. Najdroższy piłkarz świata. Jest odpowiedź

FC Barcelona dokonała już trzech niezwykle wartościowych transferów. Do klubu przybyli zarówno Ilkay Guendogan, jak i Inigo Martinez, a w sobotę Fabrizio Romano napisał też popularne "Here we go" odnośnie do transferu 18-letniego napastnika Vitora Roque. Poza tym władze katalońskiego klubu chcą jeszcze dokonać kilku wzmocnień, natomiast na światło dzienne wychodzą informacje, które mogą zaszokować piłkarski świat.

Neymar został zaoferowany FC Barcelonie. Władze klubu wykluczyli transfer Brazylijczyka

Pomimo nowych transferów niespełnionym marzeniem władz klubu pozostał powrót Leo Messiego na Camp Nou. Argentyńczyk zakończył niedawno transferową sagę i po wygaśnięciu kontraktu z PSG zdecydował się na wylot do Stanów Zjednoczonych, gdzie podpisał kontrakt z Interem Miami. Mistrzowie Hiszpanii mieli jednak opcję, aby sprowadzić jeszcze jednego piłkarza, który w przeszłości stanowił o sile zespołu.

Dziennik "Mundo Deportivo" przekazał w poniedziałek, że Neymar został niedawno zaoferowany FC Barcelonie. Agenci piłkarza zaproponowali przedstawicielom klubu powrót do zespołu, z którym świętował Ligę Mistrzów. Po przeanalizowaniu sprawy otrzymali jednak negatywną odpowiedź. Najważniejszym problemem okazały się finanse. Ponadto trenerzy, którzy znają go jeszcze ze wspólnych występów na boisku, nie wątpią w jego umiejętności, ale uważają też, że jego przybycie mogłoby zaszkodzić atmosferze w szatni.

Ostatnim argumentem był wieloletni spór sądowy dotyczący nieprawidłowości podczas transferu Neymara z Santosu do Barcelony. Miało to również wpłynąć na decyzje władz. Na ten moment nie wiadomo, jaka będzie jego przyszłość, jednak przybycie Luisa Enrique do Paryża, może być kluczowe w kontekscie pozostania w PSG. 31-latek otrzymał też gigantyczną ofertę z Arabii, dlatego musimy poczekać na to, jaką decyzję podejmie.

Neymar rozegrał w tym sezonie łącznie 29 meczów, w których strzelił 18 goli i zanotował 17 asyst. W lutym doznał poważnej kontuzji kostki i do końca rozgrywek nie pojawił się już na boisku. Jego aktualny kontrakt z PSG wygasa z końcem czerwca 2025 roku.