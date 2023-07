Media: Barcelona zmiękła i się wycofała. Nici z planów

Choć FC Barcelona zakończyła miniony sezon z dwoma trofeami na koncie - mistrzostwem i Superpucharem Hiszpanii - to w klubie panował niedosyt. Dodatkowo po zakończeniu rozgrywek doszło do kilku roszad w kadrze - z drużyną pożegnali się m.in. Jordi Alba i Sergio Busquets. To właśnie znalezienie odpowiedniego następcy defensywnego pomocnika spędza sen z powiek władzom Barcelony.

FC Barcelona wypisała się z walki o Romeo Lavię. Na drodze stanęły finanse

Jednym z kandydatów do zastąpienia Hiszpana był Romeo Lavia z Southampton. Belg wystąpił w 35 meczach zeszłego sezonu, zdobywając gola i asystę. Wiadomo jednak, że ostatecznie do transferu nie dojdzie, o czym poinformował Florian Plettenberg. Na drodze do finalizacji transakcji po raz kolejny miały stanąć problemy finansowe Barcelony.

"Katalończycy chcieli sprowadzić 19-latka, ale nie są w stanie wyłożyć za niego takiej kwoty tego lata" - napisał dziennikarz na Twitterze. Według jego informacji angielski klub żądał aż 50 mln funtów.

Mimo wszystko piłkarz może opuścić Southampton. "Wciąż trwają konkretne rozmowy z Chelsea, Arsenalem, a zwłaszcza z Liverpoolem. Klopp jest jego wielkim fanem" - przekazał dziennikarz.

Barcelona straciła kolejną szansę na pozyskanie utalentowanego piłkarza

To kolejny utalentowany zawodnik, który odbił się od drzwi Barcelony z powodu ograniczonego budżetu klubu. To właśnie skromna pula pieniędzy na transfery jest największym problemem Katalończyków. Z tego właśnie powodu zrezygnowali z transferów Sofyana Amrabata oraz Martina Zubimendiego.

W letnim oknie transferowym Katalończycy stracili też szansę sprowadzenia Ardy Gulera. "Turecki Messi" wybrał ostatecznie Real Madryt. Niewykluczone, że podobnym fiaskiem skończy się próba sprowadzenia Oriola Romeu z Girony. Hiszpan znalazł się w kręgu zainteresowania Barcelony jako następca Busquetsa, ale na drodze do transferu pojawiła się nieoczekiwana przeszkoda. Mistrzowie Hiszpanii najpierw skontaktowali się z agentem defensywnego pomocnika, zamiast z władzami Girony, co bardzo zirytowało klub. Ten już zapowiedział, że nie będzie negocjował z Barceloną i żąda bezwzględnie 10 mln euro.

Jedną z nielicznych pozytywnych informacji dla Barcelony jest fakt, że już w 2024 roku ich drużynę zasili Vitor Roque. Według informacji Fabrizio Romano Katalończycy za jego transfer zapłacą 30 milionów euro plus 30 milionów euro zmiennych. Już wkrótce powinno nastąpić oficjalne potwierdzenie tych doniesień.