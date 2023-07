Media: Agent Lewandowskiego rozmawiał z Laportą. Wielkie plany

FC Barcelona tego lata będzie miała ograniczone możliwości na rynku transferowym, a to ze względu na trapiące ją problemy finansowe. Nie oznacza to, że nie planuje żadnych wzmocnień. W proces pozyskiwania zawodników włączyły się najważniejsze osoby w klubie.

Joan Laporta spotkał się z Pinim Zahavim. Rozmawiali o transferach

Jak poinformował dziennikarz Jijantes FC Carlos Monfort, w czwartek 6 lipca doszło do spotkania prezesa Joany Laporty z Pinim Zahavim, agentem Roberta Lewandowskiego. Rozmowa dotyczyła głównie letnich transferów do klubu.

Barcelona od dawna interesuje się Yannickiem Carrasco z Atletico Madryt, również reprezentowanym przez Zahaviego. Według informacji podanych przez media do końca czerwca mogła go pozyskać za 16-19 mln euro, lecz nie zdecydowała się na to. Zapewne dlatego, że teraz będzie próbowała wynegocjować jeszcze niższą cenę. Na jej korzyść przemawia to, że kontrakt Belga wygasa w czerwcu 2024 roku.

Izraelski agent reprezentuje także Gabriego Veigę, utalentowanego 21-letniego pomocnika Celty Vigo, na którego mogłaby się skusić Barcelona. W tym wypadku problemem może być klauzula odstępnego, wynosząca 40 mln euro.

Wcześniej spekulowało się także o tym, że Katalończycy chcą pozyskać Benjamina Pavarda z Bayernu Monachium. Zahavi od pewnego czasu doradza temu zawodnikowi, co zapewne będzie miało znaczenie przy ewentualnym transferze. Wcześniej taki ruch wydawał się mało realny ze względu na to, że Francuz nie chciał grać na prawej obronie (na tej pozycji widziała go Barcelona), a proponowane warunki finansowe również nie były dla niego zachęcające. Ale że nadal nie przedłużył wygasającej z końcem czerwca przyszłego roku umowy, to latem Bayernowi może zależeć, aby go sprzedać.

Joan Laporta i Pini Zahavi szukają sponsorów dla FC Barcelony

Według ustaleń "Mundo Deportivo" Laporta i Zahavi spędzili kilka tygodni na poszukiwaniach nowego sponsora dla klubu w różnych krajach Zatoki Perskiej. "Z tego powodu jest więcej niż prawdopodobne, że ta kwestia była omawiana na tym spotkaniu, aby zobaczyć, jakie są opcje na uzyskanie zastrzyku kapitału dla Barcelony" - czytamy.

Na razie Katalończycy muszą radzić sobie na rynku transferowym, dysponując mocno ograniczonym budżetem. Na razie zdołali sprowadzić Ilkaya Gundogana i Inigo Martineza, obu na zasadzie wolnego transferu. Kolejne ruchy będą zależne choćby od tego, czy uda się kogoś sprzedać.